У Берліні продовжаться переговори США та України — що обговорюють сторони

Переговори делегації США та України у Берліні. Фото: Офіс Президента України

Переговори між представниками США та України, що відбуваються у Берліні, мають поновитися сьогодні, 15 грудня, ближче до 12:00 за київським часом.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Переговори США та України у Берліні

Очікується, що після перерви переговорний процес буде продовжено, а деталі домовленостей стануть відомі згодом. На місці подій працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка стежить за перебігом зустрічі та оперативно повідомляє про її хід.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам назвав берлінську конференцію важливою, оскільки під час зустрічі сторони обговорюють 20-пунктний рамковий мирний план, спрямований на досягнення припинення вогню. За його словами, ключовим завданням України залишається недопущення повторення російської агресії в майбутньому.

Глава держави також окреслив можливий розвиток подій у разі провалу мирного плану, наголосивши, що Україна змушена буде виходити з інших сценаріїв безпеки та захисту своїх інтересів.

Вчора, 14 грудня, завершився перший раунд переговорів, який тривав п'ять годин. Водночас спецпредставник Дональда Трампа прокоментував переговори та заявив, що вдалося досягти значного прогресу.