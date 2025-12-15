Видео
Переговоры Украины и США в Берлине — когда возобновят обсуждение

Дата публикации 15 декабря 2025 08:39
В Берлине продолжатся переговоры США и Украины — что обсуждают стороны
Переговоры делегации США и Украины в Берлине. Фото: Офис Президента Украины

Переговоры между представителями США и Украины, которые проходят в Берлине, должны возобновиться сегодня, 15 декабря, ближе к 12:00 по киевскому времени.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Читайте также:

Переговоры США и Украины в Берлине

Ожидается, что после перерыва переговорный процесс будет продолжен, а детали договоренностей станут известны позже. На месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая следит за ходом встречи и оперативно сообщает о ее ходе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам назвал берлинскую конференцию важной, поскольку во время встречи стороны обсуждают 20-пунктный рамочный мирный план, направленный на достижение прекращения огня. По его словам, ключевой задачей Украины остается недопущение повторения российской агрессии в будущем.

Глава государства также очертил возможное развитие событий в случае провала мирного плана, подчеркнув, что Украина вынуждена будет исходить из других сценариев безопасности и защиты своих интересов.

Вчера, 14 декабря, завершился первый раунд переговоров, который длился пять часов. В то же время спецпредставитель Дональда Трампа прокомментировал переговоры и заявил, что удалось достичь значительного прогресса.

США Германия переговоры Украина мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
