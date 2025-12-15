Зеленский проведет встречи с лидерами Финляндии и Германии в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, проводит встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом в Берлине. Кроме того, глава государства имеет в планах еще несколько важных переговоров и встреч.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Второй раунд переговоров в Берлине по мирному плану

После этого глава государства планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с президентом Бундестага Юлией Клёкнер. Ожидается, что переговоры будут посвящены мирному плану, вопросам безопасности, дальнейшей поддержки Украины и европейского сотрудничества.

Кроме того, Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом примет участие в церемонии закрытия немецко-украинского экономического форума. После завершения мероприятия запланирована совместная пресс-конференция.

Вечером президент Украины также проведет ряд встреч с лидерами стран Европейского Союза, Великобритании и НАТО, а также с руководством Европейской комиссии и Европейского совета.

Напомним, по информации источников Новини.LIVE в ОП, в 12:00 по киевскому времени Украина и США должны начать второй раунд переговоров по рамочному мирному плану.

Также Владимир Зеленский дал оценку обновленной версии мирного плана и высказался, что будет с Украиной в случае провала мирных переговоров.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал при каком условии Украина может отказаться от желания вступить в НАТО.