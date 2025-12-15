Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский планирует встретиться с рядом лидеров в Берлине

Зеленский планирует встретиться с рядом лидеров в Берлине

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:24
Зеленский проведет встречи с лидерами Финляндии и Германии в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, проводит встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом в Берлине. Кроме того, глава государства имеет в планах еще несколько важных переговоров и встреч.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Реклама
Читайте также:

Второй раунд переговоров в Берлине по мирному плану

После этого глава государства планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с президентом Бундестага Юлией Клёкнер. Ожидается, что переговоры будут посвящены мирному плану, вопросам безопасности, дальнейшей поддержки Украины и европейского сотрудничества.

Кроме того, Владимир Зеленский вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом примет участие в церемонии закрытия немецко-украинского экономического форума. После завершения мероприятия запланирована совместная пресс-конференция.

Вечером президент Украины также проведет ряд встреч с лидерами стран Европейского Союза, Великобритании и НАТО, а также с руководством Европейской комиссии и Европейского совета.

Напомним, по информации источников Новини.LIVE в ОП, в 12:00 по киевскому времени Украина и США должны начать второй раунд переговоров по рамочному мирному плану.

Также Владимир Зеленский дал оценку обновленной версии мирного плана и высказался, что будет с Украиной в случае провала мирных переговоров.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал при каком условии Украина может отказаться от желания вступить в НАТО.

Владимир Зеленский переговоры Берлин мирный план Фридрих Мерц Александр Стубб
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации