Головна Новини дня Зеленський запропонував відмовитися від НАТО, але є нюанс, — ЗМІ

Зеленський запропонував відмовитися від НАТО, але є нюанс, — ЗМІ

Дата публікації: 15 грудня 2025 03:00
Зеленський запропонував відмову України від НАТО в обмін на гарантії безпеки від Заходу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулися переговори між президентом України Володимиром Зеленським та представниками команди президента США Дональда Трампа. Сторони обговорили мирний план, у рамках якого український лідер запропонував відмовитися від прагнення країни до НАТО, але в обмін на гарантії.

Про це повідомляє Reuters. 

Україна може відмовитися від НАТО

"Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до військового альянсу НАТО під час п'ятигодинних переговорів з американськими посланниками в Берліні", — йдеться в публікації.

Напередодні переговорів Зеленський теж заявив про можливість України відмовитися вступити в НАТО в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу.

"Із самого початку Україна прагнула вступити в НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії, аналогічні до статті 5, які надають нам США, а також гарантії безпеки від європейських колег та інших країн — Канади, Японії — являють собою можливість запобігти ще одному російському вторгненню", — сказав президент журналістам.

Reuters зазначає, що очільник Кремля Володимир Путін неодноразово вимагав від України офіційної відмови від амбіцій щодо НАТО і виведення військ із Донбасу. Також Москва заявляла, що Україна має бути нейтральною країною і що на території України не можуть розміщуватися війська НАТО.

Видання додало, що раніше цього року джерела РФ повідомили, що Путін хоче отримати "письмову" обіцянку від провідних західних країн не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід. Це, зі свого боку, означає формальне виключення членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Також Reuters пише, що в понеділок, 15 грудня, зустріч делегацій України та США продовжиться.

Нагадаємо, що після переговорів у неділю спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення значного прогресу.

Також ми писали, що посол України в США Ольга Стефанишина висловилася про гарантії безпеки для України. Вона заявила, що документ має бути юридично обов'язковим.

Володимир Зеленський НАТО війна в Україні мирний план мирні переговори гарантії безпеки
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
