Головна Новини дня Гарантії від США — Стефанішина назвала умови України

Гарантії від США — Стефанішина назвала умови України

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 22:07
Стефанішина пояснила, якими повинні бути гарантії безпеки для України
Ольга Стефанішина. Фото: кадр з відео

Посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина висловилася про гарантії безпеки для України. За її словами, документ повинен бути юридично обовʼязковим.

Про це Ольга Стефанішина повідомила в інтервʼю телеканалу Fox News у неділю, 14 грудня.

Читайте також:

Гарантії безпеки для України від США

Стефанішина зауважила, що наразі жодної угоди щодо форми документа не досягнуто. Однак він повинен бути юридично обовʼязковим, щоб унеможливити його скасування в майбутньому.

"Я впевнена, що керівництво США подбає про те, щоб знайти форму, яка працюватиме. Один із варіантів — це схвалення Конгресом цієї угоди, яку потрібно підписати як закон", — каже посол України в США.

Вона додала, що коли суть буде визначено, то погодять форму документа.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що після можливого припинення вогню країна повинна отримати юридичні гарантії безпеки.

Раніше глава держави пояснив, які гарантії безпеки для України пропонують США.

Ольга Стефанішина США Україна угода гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
