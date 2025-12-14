Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гарантии от США — Стефанишина назвала условия Украины

Гарантии от США — Стефанишина назвала условия Украины

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 22:07
Стефанишина объяснила, какими должны быть гарантии безопасности для Украины
Ольга Стефанишина. Фото: кадр из видео

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина высказалась о гарантиях безопасности для Украины. По ее словам, документ должен быть юридически обязательным.

Об этом Ольга Стефанишина сообщила в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 14 декабря.

Реклама
Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины от США

Стефанишина отметила, что пока никакого соглашения по форме документа не достигнуто. Однако он должен быть юридически обязательным, чтобы исключить его отмену в будущем.

"Я уверена, что руководство США позаботится о том, чтобы найти форму, которая будет работать. Один из вариантов - это одобрение Конгрессом этого соглашения, которое нужно подписать как закон", — говорит посол Украины в США.

Она добавила, что когда суть будет определена, то согласуют форму документа.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после возможного прекращения огня страна должна получить юридические гарантии безопасности.

Ранее глава государства объяснил, какие гарантии безопасности для Украины предлагают США.

Ольга Стефанишина США Украина соглашение гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации