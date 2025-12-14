Стефанишина объяснила, какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Ольга Стефанишина. Фото: кадр из видео

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина высказалась о гарантиях безопасности для Украины. По ее словам, документ должен быть юридически обязательным.

Об этом Ольга Стефанишина сообщила в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 14 декабря.



Гарантии безопасности для Украины от США

Стефанишина отметила, что пока никакого соглашения по форме документа не достигнуто. Однако он должен быть юридически обязательным, чтобы исключить его отмену в будущем.

"Я уверена, что руководство США позаботится о том, чтобы найти форму, которая будет работать. Один из вариантов - это одобрение Конгрессом этого соглашения, которое нужно подписать как закон", — говорит посол Украины в США.

Она добавила, что когда суть будет определена, то согласуют форму документа.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после возможного прекращения огня страна должна получить юридические гарантии безопасности.

Ранее глава государства объяснил, какие гарантии безопасности для Украины предлагают США.