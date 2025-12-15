Зеленский предложил отказ Украины от НАТО в обмен на гарантии безопасности от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями команды президента США Дональда Трампа. Стороны обсудили мирный план, в рамках которого украинский лидер предложил отказаться от стремления страны в НАТО, но в обмен на гарантии.

Об этом сообщает Reuters.

Украина может отказаться о НАТО

"Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Украины присоединиться к военному альянсу НАТО во время пятичасовых переговоров с американскими посланниками в Берлине", — говорится в публикации.

В преддверии переговоров Зеленский тоже заявил о возможности Украины отказаться вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

"С самого начала Украина стремилась вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление. Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, аналогичные статье 5, предоставляемые нам США, а также гарантии безопасности от европейских коллег и других стран — Канады, Японии — представляют собой возможность предотвратить еще одно российское вторжение", — сказал президент журналистам.

Reuters отмечает, что глава Кремля Владимир Путин неоднократно требовал от Украины официального отказа от амбиций в отношении НАТО и вывода войск из Донбасса. Также Москва заявляла, что Украина должна быть нейтральной страной и что на территории Украины не может размещаться войска НАТО.

Издание добавило, что ранее в этом году источники РФ сообщили, что Путин хочет получить "письменное" обещание от ведущих западных стран не расширять возглавляемый США альянс НАТО на восток. Это в свою очередь, означает формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Также Reuters пишет, что в понедельник, 15 декабря, встреча делегаций Украины и США продолжится.

Напомним, что после переговоров в воскресенье спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса.

Также мы писали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина высказалась о гарантиях безопасности для Украины. Она заявила, что документ должен быть юридически обязательным.