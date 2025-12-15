Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский предложил отказаться от НАТО, но есть нюанс, - СМИ

Зеленский предложил отказаться от НАТО, но есть нюанс, - СМИ

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 03:00
Зеленский предложил отказ Украины от НАТО в обмен на гарантии безопасности от Запада
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями команды президента США Дональда Трампа. Стороны обсудили мирный план, в рамках которого украинский лидер предложил отказаться от стремления страны в НАТО, но в обмен на гарантии.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Украина может отказаться о НАТО

"Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Украины присоединиться к военному альянсу НАТО во время пятичасовых переговоров с американскими посланниками в Берлине", — говорится в публикации.

В преддверии переговоров Зеленский тоже заявил о возможности Украины отказаться вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

"С самого начала Украина стремилась вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление. Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, аналогичные статье 5, предоставляемые нам США, а также гарантии безопасности от европейских коллег и других стран — Канады, Японии — представляют собой возможность предотвратить еще одно российское вторжение", — сказал президент журналистам.

Reuters отмечает, что глава Кремля Владимир Путин неоднократно требовал от Украины официального отказа от амбиций в отношении НАТО и вывода войск из Донбасса. Также Москва заявляла, что Украина должна быть нейтральной страной и что на территории Украины не может размещаться войска НАТО.

Издание добавило, что ранее в этом году источники РФ сообщили, что Путин хочет получить "письменное" обещание от ведущих западных стран не расширять возглавляемый США альянс НАТО на восток. Это в свою очередь, означает формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Также Reuters пишет, что в понедельник, 15 декабря, встреча делегаций Украины и США продолжится.

Напомним, что после переговоров в воскресенье спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса.

Также мы писали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина высказалась о гарантиях безопасности для Украины. Она заявила, что документ должен быть юридически обязательным.

Владимир Зеленский НАТО война в Украине мирный план мирные переговоры гарантии безопасности
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации