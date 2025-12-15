Видео
Україна
Зеленский прибыл на встречу с президентом Германии

Зеленский прибыл на встречу с президентом Германии

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:40
Зеленский встретился со Штайнмайером — первые детали
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Clemens Bilan /Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря приехал на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Украинский лидер также имеет ряд других важных переговоров.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Читайте также:

Встреча Зеленского со Штайнмайером

Известно, что Зеленский провел встречу со Штайнмайером в замке Бельвю в Берлине. Лидеры провели разговор с глазу на глаз.

Зустріч Зеленського зі Штайнмаєром
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
null
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Впоследствии у президента Украины запланирована встреча с президентом Бундестага Клекнер. Также глава государства должен посетить немецко-украинский экономический форум вместе с канцлером Германии Мерцом.

Напомним, сегодня в Берлине завершился второй раунд переговоров между Украиной и США. Разговор длился около двух часов.

Также мы писали, что Зеленский планирует встретиться с рядом лидеров в Берлине. В частности, он поговорит с лидерами стран ЕС.

Владимир Зеленский Германия переговоры визитные карточки война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
