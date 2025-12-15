Зеленский встретился со Штайнмайером — первые детали

Зеленский прибыл на встречу с президентом Германии
Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря приехал на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Украинский лидер также имеет ряд других важных переговоров.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе президента.
Встреча Зеленского со Штайнмайером
Известно, что Зеленский провел встречу со Штайнмайером в замке Бельвю в Берлине. Лидеры провели разговор с глазу на глаз.
Впоследствии у президента Украины запланирована встреча с президентом Бундестага Клекнер. Также глава государства должен посетить немецко-украинский экономический форум вместе с канцлером Германии Мерцом.
Напомним, сегодня в Берлине завершился второй раунд переговоров между Украиной и США. Разговор длился около двух часов.
Также мы писали, что Зеленский планирует встретиться с рядом лидеров в Берлине. В частности, он поговорит с лидерами стран ЕС.
