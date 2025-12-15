Відео
Головна Новини дня Зустріч Зеленського та Штайнмаєра — про що говорили лідери

Зустріч Зеленського та Штайнмаєра — про що говорили лідери

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:09
Зустріч Зеленського із президентом Німеччини — про що говорили
Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Згодом стало відомо, що сторони обговорювали роботу щодо наближення миру в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського та Штайнмаєра 15 грудня
Зустріч Зеленського та Штайнмаєра в Берліні 15 грудня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Які теми Зеленський обговорив зі Штайнмаєром у Німеччині

Сьогодні, 15 грудня, у палаці Бельвю, резиденції Федерального президента Німеччини, Володимир Зеленський провів зустріч із Франком-Вальтером Штайнмаєром віч-на-віч і в розширеному складі.

Глава держави подякував за підтримку, яку Німеччина надає Україні й українцям від самого початку повномасштабної російської агресії, та за лідерство ФРН у захисті тисяч людей завдяки посиленню української ППО.

Президент Зеленський розповів про координацію з партнерами у США та Європі для наближення гарантованого миру. Лідер відзначив особисті зусилля Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Під час зустрічі президенти обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни та зміст окремих пунктів.

Сторони мають однакову позицію: важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України. 

Окрему увагу лідери приділили гарантіям безпеки, що мають запобігти будь-яким проявам російської агресії в майбутньому. Глава держави окреслив ключові компоненти цих гарантій і важливість їх забезпечення з боку США та європейських країн.

Раніше ми інформували, що 15 грудня Зеленський зустрівся з президентом Німеччини в Берліні.

Також ми повідомляли, що сьогодні відбувся другий раунд переговорів між Україною та США в Берліні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
