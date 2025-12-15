Встреча Зеленского с президентом Германии — о чем говорили

Встреча Зеленского и Штайнмайера — о чем говорили лидеры
В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Впоследствии стало известно, что стороны обсуждали работу по приближению мира в Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Какие темы Зеленский обсудил со Штайнмайером в Германии
Сегодня, 15 декабря, во дворце Бельвю, резиденции Федерального президента Германии, Владимир Зеленский провел встречу с Франком-Вальтером Штайнмайером с глазу на глаз и в расширенном составе.
Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Германия оказывает Украине и украинцам с самого начала полномасштабной российской агрессии, и за лидерство ФРГ в защите тысяч людей благодаря усилению украинской ПВО.
Президент Зеленский рассказал о координации с партнерами в США и Европе для приближения гарантированного мира. Лидер отметил личные усилия Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.
Во время встречи президенты обсудили наработки рамочного документа по окончанию войны и содержание отдельных пунктов.
Стороны имеют одинаковую позицию: важно обеспечить суверенитет, территориальную целостность и защиту национальных интересов Украины.
Особое внимание лидеры уделили гарантиям безопасности, которые должны предотвратить любые проявления российской агрессии в будущем. Глава государства очертил ключевые компоненты этих гарантий и важность их обеспечения со стороны США и европейских стран.
