Встреча Зеленского с президентом Германии — о чем говорили

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Впоследствии стало известно, что стороны обсуждали работу по приближению мира в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского и Штайнмайера в Берлине 15 декабря 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Какие темы Зеленский обсудил со Штайнмайером в Германии

Сегодня, 15 декабря, во дворце Бельвю, резиденции Федерального президента Германии, Владимир Зеленский провел встречу с Франком-Вальтером Штайнмайером с глазу на глаз и в расширенном составе.

Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Германия оказывает Украине и украинцам с самого начала полномасштабной российской агрессии, и за лидерство ФРГ в защите тысяч людей благодаря усилению украинской ПВО.

Президент Зеленский рассказал о координации с партнерами в США и Европе для приближения гарантированного мира. Лидер отметил личные усилия Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Во время встречи президенты обсудили наработки рамочного документа по окончанию войны и содержание отдельных пунктов.

Стороны имеют одинаковую позицию: важно обеспечить суверенитет, территориальную целостность и защиту национальных интересов Украины.

Особое внимание лидеры уделили гарантиям безопасности, которые должны предотвратить любые проявления российской агрессии в будущем. Глава государства очертил ключевые компоненты этих гарантий и важность их обеспечения со стороны США и европейских стран.

Ранее мы информировали, что 15 декабря Зеленский встретился с президентом Германии в Берлине.

Также мы сообщали, что сегодня состоялся второй раунд переговоров между Украиной и США в Берлине.