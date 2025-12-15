Зеленский поговорил с президентом Бундестага Юлией Клёкнер

Зеленский встретился с президентом Бундестага — детали разговора
В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили механизмы, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Встреча Зеленского с главой Бундестага — детали
Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил Юлию Клёкнер и весь Бундестаг за выделение 11,5 млрд евро на оборонную помощь Украине в следующем году.
Одна из ключевых тем встречи — обсуждение механизмов, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины, и соответствующие процедуры.
Президент подчеркнул, что Украина ценит лидерство Германии в этом вопросе.
Отдельно речь шла о координации усилий с американскими и европейскими партнерами по окончанию войны, установлению достойного мира и обеспечению безопасности.
Напомним, что также сегодня Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Впоследствии стало известно, какие темы обсуждали Зеленский и Штайнмайер во время встречи в Берлине.
