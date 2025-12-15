Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Бундестага — детали разговора

Зеленский встретился с президентом Бундестага — детали разговора

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:31
Зеленский поговорил с президентом Бундестага Юлией Клёкнер
Владимир Зеленский и Юлия Клёкнер. Фото: ОПУ

В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили механизмы, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с главой Бундестага — детали

Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил Юлию Клёкнер и весь Бундестаг за выделение 11,5 млрд евро на оборонную помощь Украине в следующем году.

Одна из ключевых тем встречи — обсуждение механизмов, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины, и соответствующие процедуры.

Президент подчеркнул, что Украина ценит лидерство Германии в этом вопросе.

Отдельно речь шла о координации усилий с американскими и европейскими партнерами по окончанию войны, установлению достойного мира и обеспечению безопасности.

Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что также сегодня Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Впоследствии стало известно, какие темы обсуждали Зеленский и Штайнмайер во время встречи в Берлине.

Владимир Зеленский Германия переговоры Берлин война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
