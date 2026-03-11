Видео
В Украину впервые после избрания приехала президент Бундестага

В Украину впервые после избрания приехала президент Бундестага

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 08:51
В Киев прибыла президент Бундестага 11 марта
Президент Бундестага Юлия Клёкнер в Киеве 11 марта 2026 года. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Сегодня, 11 марта, впервые после избрания в Киев приехала президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер. На вокзале ее встретил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Руслана Стефанчука.

Читайте также:
Президентка Бундестагу приїхала до Києва 11 березня
Юлия Клёкнер и Руслан Стефанчук на вокзале в Киеве 11 марта 2026 года. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Президент Бундестага приехала в Украину 11 марта

Сегодня, 11 марта, впервые после избрания в Киев по приглашению председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клёкнер.

Стефанчук отметил, что этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне.

"Во время, когда Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес", — подчеркнул руководитель ВРУ.

Президентка Бундестагу приїхала до Києва 11 березня
Скриншот сообщения Руслана Стефанчука/Facebook

Напомним, что 2 марта президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили ситуацию в Украине. Кроме того, речь шла о контактах с другими лидерами.

Ранее глава государства сообщал, что Украина вместе с Германией будет работать над усилением совместного производства оружия. Уже есть первые весомые результаты по производству дронов.

Также Зеленский заявлял, что Германия платит в программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) больше всех. По его словам, в целом пять стран финансируют программу PURL больше, чем другие вместе взятые.

Руслан Стефанчук Германия Украина политики война в Украине поддержка
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
