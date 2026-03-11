Візит Кльокнер до Києва — про що розповіла в Раді

У Раді виступила президентка Бундестагу — основні тези
У Верховній Раді виступила президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. Вона сьогодні, 11 березня, прибула з робочим візитом до Києва.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію парламенту.
Про що Кльонкер говорила в Раді
Цей перший візит Кльокнер до України після обрання. Також це перший виступ представника Німеччини перед українським парламентом.
Основні тези з виступу:
- Путін відчуває лише зневагу до свободи і демократії;
- Україна не дозволить позбавитись політичної свободи;
- Німеччина не випустить Україну з нашого поля зору, а навпаки допомагатиме;
- Німеччина залишається на боці України;
- Україна може багато чого навчити Німеччину;
- Україна вартує набагато більшого, ніж лише заголовків про війну;
- Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист від РФ;
- разом з Кльокнер до України приїали німецькі журналісти;
- Європа вчиться в України в плані стійкості;
- Україна бореться за ідею людської гідності;
- для Путіна важлива лише влада, для України та Європи — життя;
- замість того, щоб зламати — ця війна згуртувала українське суспільство;
- Путін скористався холодом, як зброєю.
Крім того, сьогодні у президентки Бундестагу запланована зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським.
Як Німеччина допомагає Україні
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина сплачує у програму PURL більше всіх країн. Україна боїться втратити підтримку цієї країни.
2 березня Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили потреби України в ракетах ППО та завершення війни.
