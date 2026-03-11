Візит Кльокнер до Києва — про що розповіла в Раді

Юлія Кльокнер. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді виступила президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. Вона сьогодні, 11 березня, прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію парламенту.

Реклама

Читайте також:

Про що Кльонкер говорила в Раді

Цей перший візит Кльокнер до України після обрання. Також це перший виступ представника Німеччини перед українським парламентом.

Основні тези з виступу:

Путін відчуває лише зневагу до свободи і демократії;

Україна не дозволить позбавитись політичної свободи;

Німеччина не випустить Україну з нашого поля зору, а навпаки допомагатиме;

Німеччина залишається на боці України;

Україна може багато чого навчити Німеччину;

Україна вартує набагато більшого, ніж лише заголовків про війну;

Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист від РФ;

разом з Кльокнер до України приїали німецькі журналісти;

Європа вчиться в України в плані стійкості;

Україна бореться за ідею людської гідності;

для Путіна важлива лише влада, для України та Європи — життя;

— життя; замість того, щоб зламати — ця війна згуртувала українське суспільство;

Путін скористався холодом, як зброєю.

Крім того, сьогодні у президентки Бундестагу запланована зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським.

Як Німеччина допомагає Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина сплачує у програму PURL більше всіх країн. Україна боїться втратити підтримку цієї країни.

2 березня Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили потреби України в ракетах ППО та завершення війни.