Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді виступила президентка Бундестагу — основні тези

У Раді виступила президентка Бундестагу — основні тези

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 12:19
Візит Кльокнер до Києва — про що розповіла в Раді
Юлія Кльокнер. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді виступила президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. Вона сьогодні, 11 березня, прибула з робочим візитом до Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію парламенту.

Реклама
Читайте також:

Про що Кльонкер говорила в Раді

Цей перший візит Кльокнер до України після обрання. Також це перший виступ представника Німеччини перед українським парламентом.

Основні тези з виступу:

  • Путін відчуває лише зневагу до свободи і демократії;
  • Україна не дозволить позбавитись політичної свободи;
  • Німеччина не випустить Україну з нашого поля зору, а навпаки допомагатиме;
  • Німеччина залишається на боці України;
  • Україна може багато чого навчити Німеччину;
  • Україна вартує набагато більшого, ніж лише заголовків про війну;
  • Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист від РФ;
  • разом з Кльокнер до України приїали німецькі журналісти;
  • Європа вчиться в України в плані стійкості;
  • Україна бореться за ідею людської гідності;
  • для Путіна важлива лише влада, для України та Європи — життя;
  • замість того, щоб зламати — ця війна згуртувала українське суспільство;
  • Путін скористався холодом, як зброєю.

Крім того, сьогодні у президентки Бундестагу запланована зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським.

Як Німеччина допомагає Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина сплачує у програму PURL більше всіх країн. Україна боїться втратити підтримку цієї країни.

2 березня Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили потреби України в ракетах ППО та завершення війни.

Верховна Рада Київ Німеччина нардепи парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації