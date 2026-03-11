Выступление Клёнкер в парламенте — что сказала об Украине

Выступление президентки Бундестага в Раде — о чем говорила
Сегодня, 11 марта, в Киев с рабочим визитом прибыла Юлия Клёкнер, председатель Бундестага Федеративной Республики Германия. В стенах Верховной Рады Украины она выступила с обращением к депутатам.
О чем Клёнкер говорила в Раде
Этот первый визит Клёкнер в Украину после избрания. Также это первое выступление представителя Германии перед украинским парламентом.
Основные тезисы из выступления:
- Путин чувствует только пренебрежение к свободе и демократии;
- Украина не позволит лишиться политической свободы;
- Германия не выпустит Украину из нашего поля зрения, а наоборот будет помогать;
- Германия остается на стороне Украины;
- Украина может многому научить Германию;
- Украина стоит гораздо большего, чем только заголовки о войне;
- Германия предоставляет дополнительные 200 млн евро, чтобы усилить защиту от РФ;
- вместе с Клёкнер в Украину приехали немецкие журналисты;
- Европа учится у Украины в плане устойчивости;
- Украина борется за идею человеческого достоинства;
- для Путина важна только власть, для Украины и Европы — жизнь;
- вместо того, чтобы сломать — эта война сплотила украинское общество;
- Путин воспользовался холодом, как оружием.
Кроме того, у президента Бундестага запланирована встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Как Германия помогает Украине
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия платит в программу PURL больше всех стран. Украина боится потерять поддержку этой страны.
2 марта Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили потребности Украины в ракетах ПВО и завершение войны.
