Главная Новости дня Выступление президентки Бундестага в Раде — о чем говорила

Выступление президентки Бундестага в Раде — о чем говорила

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:19
Выступление Клёнкер в парламенте — что сказала об Украине
Юлия Клёкнер. Фото: кадр из видео

Сегодня, 11 марта, в Киев с рабочим визитом прибыла Юлия Клёкнер, председатель Бундестага Федеративной Республики Германия. В стенах Верховной Рады Украины она выступила с обращением к депутатам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию парламента.

О чем Клёнкер говорила в Раде

Этот первый визит Клёкнер в Украину после избрания. Также это первое выступление представителя Германии перед украинским парламентом.

Основные тезисы из выступления:

  • Путин чувствует только пренебрежение к свободе и демократии;
  • Украина не позволит лишиться политической свободы;
  • Германия не выпустит Украину из нашего поля зрения, а наоборот будет помогать;
  • Германия остается на стороне Украины;
  • Украина может многому научить Германию;
  • Украина стоит гораздо большего, чем только заголовки о войне;
  • Германия предоставляет дополнительные 200 млн евро, чтобы усилить защиту от РФ;
  • вместе с Клёкнер в Украину приехали немецкие журналисты;
  • Европа учится у Украины в плане устойчивости;
  • Украина борется за идею человеческого достоинства;
  • для Путина важна только власть, для Украины и Европы — жизнь;
  • вместо того, чтобы сломать — эта война сплотила украинское общество;
  • Путин воспользовался холодом, как оружием.

Кроме того, у президента Бундестага запланирована встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Как Германия помогает Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия платит в программу PURL больше всех стран. Украина боится потерять поддержку этой страны.

2 марта Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили потребности Украины в ракетах ПВО и завершение войны.

Верховная Рада Киев Германия нардепы парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
