Выступление Клёнкер в парламенте — что сказала об Украине

Сегодня, 11 марта, в Киев с рабочим визитом прибыла Юлия Клёкнер, председатель Бундестага Федеративной Республики Германия. В стенах Верховной Рады Украины она выступила с обращением к депутатам.

О чем Клёнкер говорила в Раде

Этот первый визит Клёкнер в Украину после избрания. Также это первое выступление представителя Германии перед украинским парламентом.

Основные тезисы из выступления:

Путин чувствует только пренебрежение к свободе и демократии;

Украина не позволит лишиться политической свободы;

Германия не выпустит Украину из нашего поля зрения, а наоборот будет помогать;

Германия остается на стороне Украины;

Украина может многому научить Германию;

Украина стоит гораздо большего, чем только заголовки о войне;

Германия предоставляет дополнительные 200 млн евро, чтобы усилить защиту от РФ;

вместе с Клёкнер в Украину приехали немецкие журналисты;

Европа учится у Украины в плане устойчивости;

Украина борется за идею человеческого достоинства;

для Путина важна только власть, для Украины и Европы — жизнь;

вместо того, чтобы сломать — эта война сплотила украинское общество;

Путин воспользовался холодом, как оружием.

Кроме того, у президента Бундестага запланирована встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Как Германия помогает Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия платит в программу PURL больше всех стран. Украина боится потерять поддержку этой страны.

2 марта Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили потребности Украины в ракетах ПВО и завершение войны.