Зеленский считает, что Путина ждет та же судьба, как у Гитлера

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 09:52
Зеленский заявил, что пропаганда не спасет режим Путина
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский высказался об использовании Россией культурных площадок для распространения пропаганды и заявил, что такие методы не помогут Кремлю. По словам президента, Москва пытается влиять на общество с раннего возраста, однако это не изменит последствий для российского режима.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью для Кейлина Робертсона, цитирует Новини.LIVE.

Владимир Зеленский заявил, что Кремль пытается превращать культурные платформы в инструмент влияния, привлекая для этого спорт, музыку, кинематограф и крупные художественные события. По его словам, даже такие форматы Россия использует для продвижения собственной пропаганды, но это, как подчеркнул президент, не способно изменить итог.

В частности, глава государства вспомнил и о попытках продвигать пропагандистские нарративы через различные фестивали и творческие площадки. Он заявил, что российская сторона пытается насыщать свои фильмы соответствующими месседжами даже на уровне детской анимации, чтобы с раннего возраста влиять на собственное общество.

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружия никогда не помогает. На различных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", — сказал Зеленский.

Россия не прекращает продуцировать фейки и пропагандистские материалы против Украины. Недавно в Кремле обвинили Украину в разработке ядерного оружия.

Также Кремль проводит активную кампанию дезинформации в соцсетях и использует для этого ИИ. Причем география распространения пропаганды очень большая. Ранее Зеленский называл страны, где Россия пытается навязать пропагандистские суждения.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
