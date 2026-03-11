Відео
Відео

Головна Новини дня Зеленський прирік Путіна на такий же фінал, як у Гітлера

Зеленський прирік Путіна на такий же фінал, як у Гітлера

Дата публікації: 11 березня 2026 09:52
Зеленський заявив що пропаганда не врятує режим Путіна
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії використовувати культуру як інструмент впливу не змінять фіналу для режиму Володимира Путіна. Глава держави засудив Росію за використовування  спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів для пропаганди.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для Кейліна Робертсона, цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський прирік Путіну ту ж долю, що й у Гітлера

Володимир Зеленський заявив, що Кремль намагається перетворювати культурні платформи на інструмент впливу, залучаючи для цього спорт, музику, кінематограф і великі мистецькі події. За його словами, навіть такі формати Росія використовує для просування власної пропаганди, але це, як наголосив президент, не здатне змінити підсумок.

Зокрема, глава держави згадав і про спроби просувати пропагандистські наративи через різні фестивалі та творчі майданчики. Він заявив, що російська сторона намагається насичувати свої фільми відповідними меседжами навіть на рівні дитячої анімації, щоб із раннього віку впливати на власне суспільство.

"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає. На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації – росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", — сказав Зеленський.

Росія не припиняє продукувати фейки та пропагандистські матеріали проти України. Нещодавно в Кремлі звинуватили Україну в розробці ядерної зброї.

Також Кремль проводить активну кампанію дезінформації у соцмережах та використовує для цього ШІ. Причому географія поширення пропаганди дуже велика. Раніше Зеленський називав країни, де Росія намагається нав'язати пропагандистські судження.

Володимир Зеленський володимир путін Адольф Гітлер пропаганда війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
