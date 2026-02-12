В інтернеті нова хвиля ШІ-відео про мир будь-якою ціною

У мережі ширяться ШІ-згенеровані ролики про "мир будь-якою ціною"
У соціальних мережах знову з'явилися ролики про нібито вуличні опитування українців, однак насправді створені штучним інтелектом. У них лунають пропагандистські заклики, що Україна має погодитися на мир будь-якою ціною.
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, пише Новини.LIVE.
У соцмережах поширюють штучні відео про українців які хочуть миру
За даними установи, відео мають схожу подачу. У кадрі є нібито пересічні громадяни, які висловлюють майже однакові думки. Усі вони акцентують на бажанні якнайшвидше завершити війну і кажуть, що українська влада нібито не підтримує такого прагнення. Таким чином через емоційні меседжі просувається наратив про "мир будь-якою ціною".
Аналітики підкреслили, що ці матеріали не є реальними опитуваннями. Перевірка за допомогою спеціалізованих сервісів показала, що відео повністю згенеровані штучним інтелектом. Там зазначають, що це ще один приклад застосування росією технологій ШІ в межах інформаційної війни проти України.
"Мета кампанії — деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. У такий спосіб ворог прагне спричинити суспільний тиск на військово-політичне керівництво України та змусити її до поступок", — пояснили у ЦПД.
У Центрі нагадали, що раніше вже фіксували подібні відеоматеріали, у яких вигадані "пересічні українці" нібито підтримували ідею поступок Росії.
Нагадаємо, нещодавно ЄС розширив санкції проти російських пропагандистів.
