Головна Новини дня У мережі ширяться ШІ-згенеровані ролики про "мир будь-якою ціною"

У мережі ширяться ШІ-згенеровані ролики про "мир будь-якою ціною"

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 07:55
В інтернеті нова хвиля ШІ-відео про мир будь-якою ціною
Пенсіонери. Фото: AP News

У соціальних мережах знову з'явилися ролики про нібито вуличні опитування українців, однак насправді створені штучним інтелектом. У них лунають пропагандистські заклики, що Україна має погодитися на мир будь-якою ціною.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, пише Новини.LIVE.

Читайте також:

У соцмережах поширюють штучні відео про українців які хочуть миру

За даними установи, відео мають схожу подачу. У кадрі є нібито пересічні громадяни, які висловлюють майже однакові думки. Усі вони акцентують на бажанні якнайшвидше завершити війну і кажуть, що українська влада нібито не підтримує такого прагнення. Таким чином через емоційні меседжі просувається наратив про "мир будь-якою ціною".

null
Приклади роликів. Фото: скриншот

Аналітики підкреслили, що ці матеріали не є реальними опитуваннями. Перевірка за допомогою спеціалізованих сервісів показала, що відео повністю згенеровані штучним інтелектом. Там зазначають, що це ще один приклад застосування росією технологій ШІ в межах інформаційної війни проти України.

"Мета кампанії — деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. У такий спосіб ворог прагне спричинити суспільний тиск на військово-політичне керівництво України та змусити її до поступок", — пояснили у ЦПД.

У Центрі нагадали, що раніше вже фіксували подібні відеоматеріали, у яких вигадані "пересічні українці" нібито підтримували ідею поступок Росії.

Нагадаємо, нещодавно ЄС розширив санкції проти російських пропагандистів.

Також дізнайтеся, як шахраї обманюють українців та виманюють гроші, представляючись працівниками НБУ.

фейки росіяни Україна пропаганда штучний інтелект ШІ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
