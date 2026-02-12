В интернете новая волна ИИ-видео о мире любой ценой

В сети публикуют ИИ-сгенерированные ролики о "мире любой ценой"
В социальных сетях снова появились ролики о якобы уличных опросах украинцев, однако на самом деле созданные искусственным интеллектом. В них звучат пропагандистские призывы, что Украина должна согласиться на мир любой ценой.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, пишет Новини.LIVE.
В соцсетях распространяют искусственные видео об украинцах, которые хотят мира
По данным учреждения, видео имеют похожую подачу. В кадре есть якобы рядовые граждане, которые выражают почти одинаковые мысли. Все они акцентируют на желании как можно быстрее завершить войну и говорят, что украинская власть якобы не поддерживает такого стремления. Таким образом через эмоциональные месседжи продвигается нарратив о "мире любой ценой".
Аналитики подчеркнули, что эти материалы не являются реальными опросами. Проверка с помощью специализированных сервисов показала, что видео полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Там отмечают, что это еще один пример применения Россией технологий ИИ в рамках информационной войны против Украины.
"Цель кампании - деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинскую власть. Таким образом враг стремится вызвать общественное давление на военно-политическое руководство Украины и заставить ее к уступкам", — пояснили в ЦПИ.
В Центре напомнили, что ранее уже фиксировали подобные видеоматериалы, в которых вымышленные "рядовые украинцы" якобы поддерживали идею уступок России.
