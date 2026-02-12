Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В сети публикуют ИИ-сгенерированные ролики о "мире любой ценой"

В сети публикуют ИИ-сгенерированные ролики о "мире любой ценой"

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:55
В интернете новая волна ИИ-видео о мире любой ценой
Пенсионеры. Фото: AP News

В социальных сетях снова появились ролики о якобы уличных опросах украинцев, однако на самом деле созданные искусственным интеллектом. В них звучат пропагандистские призывы, что Украина должна согласиться на мир любой ценой.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, пишет Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В соцсетях распространяют искусственные видео об украинцах, которые хотят мира

По данным учреждения, видео имеют похожую подачу. В кадре есть якобы рядовые граждане, которые выражают почти одинаковые мысли. Все они акцентируют на желании как можно быстрее завершить войну и говорят, что украинская власть якобы не поддерживает такого стремления. Таким образом через эмоциональные месседжи продвигается нарратив о "мире любой ценой".

null
Примеры роликов. Фото: скриншот

Аналитики подчеркнули, что эти материалы не являются реальными опросами. Проверка с помощью специализированных сервисов показала, что видео полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Там отмечают, что это еще один пример применения Россией технологий ИИ в рамках информационной войны против Украины.

"Цель кампании - деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинскую власть. Таким образом враг стремится вызвать общественное давление на военно-политическое руководство Украины и заставить ее к уступкам", — пояснили в ЦПИ.

В Центре напомнили, что ранее уже фиксировали подобные видеоматериалы, в которых вымышленные "рядовые украинцы" якобы поддерживали идею уступок России.

Напомним, недавно ЕС расширил санкции против российских пропагандистов.

Также узнайте, как мошенники обманывают украинцев и выманивают деньги, представляясь работниками НБУ.

Ваша пробная версия Premium закончилась

фейки россияне Украина пропаганда искусственный интеллект ИИ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации