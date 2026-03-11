Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський висловився щодо інформаційної політики Кремля

Зеленський висловився щодо інформаційної політики Кремля

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 05:49
Яку інформаційну політику веде РФ — подробиці від Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Thomas Peter

Для Росії інформаційні кампанії є одним із головних методів впливу на інші країни. Наразі Москва поширює свої наративи на медіаплатформах в Європі, США, Ізраїлі, Близькому Сході та в Африці.

Про це президент України повідомив в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нюанси інформаційної політики РФ 

Голова держави зазначив, що РФ має значний інформаційний вплив в Європі та помітний вплив у Китаї та Індії. Дезінформація — важливий елемент російської пропаганди у світі.

"Це (дезінформація, — Ред.) один з інструментів, яким можна впливати на інші сторони без втрат. Для цього потрібні великі гроші, і Росія їх має", — заявив Зеленський.

Участь російських спортсменів у Паралімпійських іграх — теж частина кремлівської інформаційної політики. Росії потрібні свої прапори та перемоги, щоб показати, що її не ізолювали від світу. Україна через дипломатичні канали та за допомогою союзників протидіє таким рішенням спортивних комітетів. 

Також Володимира Зеленський наголосив, що українські паралімпійці — сильні люди. Перемоги цих спортсменів важливі для всієї України та є своєрідним ляпасом для РФ.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країни Заходу недостатньо готові до Третьої світової війни. Зокрема, вони недооцінюють ризиків, до яких може призвести об'єднання країн-агресорів.

Також голова держава спрогнозував наслідки співпраці РФ із Іраном. На його думку, якщо вчасно не зупинити цей конфлікт, можлива навіть світова війна.

Володимир Зеленський дезінформація Паралімпійські ігри політики пропаганда Росія
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації