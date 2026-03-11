Яку інформаційну політику веде РФ — подробиці від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Thomas Peter

Для Росії інформаційні кампанії є одним із головних методів впливу на інші країни. Наразі Москва поширює свої наративи на медіаплатформах в Європі, США, Ізраїлі, Близькому Сході та в Африці.

Про це президент України повідомив в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нюанси інформаційної політики РФ

Голова держави зазначив, що РФ має значний інформаційний вплив в Європі та помітний вплив у Китаї та Індії. Дезінформація — важливий елемент російської пропаганди у світі.

"Це (дезінформація, — Ред.) один з інструментів, яким можна впливати на інші сторони без втрат. Для цього потрібні великі гроші, і Росія їх має", — заявив Зеленський.

Участь російських спортсменів у Паралімпійських іграх — теж частина кремлівської інформаційної політики. Росії потрібні свої прапори та перемоги, щоб показати, що її не ізолювали від світу. Україна через дипломатичні канали та за допомогою союзників протидіє таким рішенням спортивних комітетів.

Також Володимира Зеленський наголосив, що українські паралімпійці — сильні люди. Перемоги цих спортсменів важливі для всієї України та є своєрідним ляпасом для РФ.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країни Заходу недостатньо готові до Третьої світової війни. Зокрема, вони недооцінюють ризиків, до яких може призвести об'єднання країн-агресорів.

Також голова держава спрогнозував наслідки співпраці РФ із Іраном. На його думку, якщо вчасно не зупинити цей конфлікт, можлива навіть світова війна.