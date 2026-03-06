Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни примусово вивезли 19 жителів Сумщини

Росіяни примусово вивезли 19 жителів Сумщини

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 12:45
Із села Сопич вивезли 19 цивільних українців на територію Росії
Російські військовослжубовці. Фото: REUTERS/Сергій Пивоваров

Із села Сопич Есманської громади на Сумщині росіяни примусово вивезли 19 жителів на свою територію. Після цього з людьми зник зв'язок, а згодом їх показали в сюжеті російського пропагандистського каналу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву омбудсмена України Дмитра Лубінця. 

Реклама
Читайте також:

Росіяни викрали українців у Сумській області і використали для пропаганди

За наявною інформацією, ці люди раніше відмовилися залишати село після оголошення евакуації та підписали відповідні заяви. Після того як їх вивезли, зв'язок із ними зник.

null
Заява Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке  повернення додому", — заявив Лубінець.

Окремо журналісти "Кордон.Медіа" заявили, що викрадених мешканців помітили в ефірі російського каналу "Вєсті", де пропагандисти випустили окремий сюжет.

null
Повідомлення журналістів про мешканців Сумщини. Фото: скриншот

"Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19-теро, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації. 
А в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці ворог не полишав спроби інфільтруватися ще з грудня минулого року. Але якщо у всіх інших селах люди вже давно не жили, то в Сопичі — лишалися цивільні", — зазначили журналісти.  

Це не перший подібний випадок на Сумщині. У грудні 2025 року росіяни викрали 50 жителів села Грабовське, яке також розташоване в прикордонній зоні області. Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся із закликом повернути громадян додому.

Окрім того, російська армія регулярно обстрілює Сумщину — у четвер, 5 березня, постраждало кілька людей. 

російські війська українці Сумська область пропаганда військові злочини Дмитро Лубінець
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації