Із села Сопич вивезли 19 цивільних українців на територію Росії

Російські військовослжубовці. Фото: REUTERS/Сергій Пивоваров

Із села Сопич Есманської громади на Сумщині росіяни примусово вивезли 19 жителів на свою територію. Після цього з людьми зник зв'язок, а згодом їх показали в сюжеті російського пропагандистського каналу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву омбудсмена України Дмитра Лубінця.

Росіяни викрали українців у Сумській області і використали для пропаганди

За наявною інформацією, ці люди раніше відмовилися залишати село після оголошення евакуації та підписали відповідні заяви. Після того як їх вивезли, зв'язок із ними зник.

Заява Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому", — заявив Лубінець.

Окремо журналісти "Кордон.Медіа" заявили, що викрадених мешканців помітили в ефірі російського каналу "Вєсті", де пропагандисти випустили окремий сюжет.

Повідомлення журналістів про мешканців Сумщини. Фото: скриншот

"Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19-теро, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.

А в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці ворог не полишав спроби інфільтруватися ще з грудня минулого року. Але якщо у всіх інших селах люди вже давно не жили, то в Сопичі — лишалися цивільні", — зазначили журналісти.

Це не перший подібний випадок на Сумщині. У грудні 2025 року росіяни викрали 50 жителів села Грабовське, яке також розташоване в прикордонній зоні області. Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся із закликом повернути громадян додому.

Окрім того, російська армія регулярно обстрілює Сумщину — у четвер, 5 березня, постраждало кілька людей.