Обстріли Сумської області — під ударом 35 населених пунктів за добу

Пошкоджене авто. Фото: Поліція Сумської області

Російські війська обстріляли 35 населених пунктів Сумської області, а в Миколаївській громаді через удар ворожого дрона по автомобілю поранення дістали троє людей. Поліція повідомила, що документує наслідки атак і відкрила провадження за статтею про воєнні злочини.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ГУНП в Сумській області.

Наслідки обстрілів Росії по Сумщині за добу

Найсерйозніші наслідки зафіксували в Миколаївській громаді. Там ворожий безпілотник влучив по автомобілю, унаслідок чого поранення отримали троє людей: 58-річна жінка, 61-річний чоловік і 24-річний чоловік. Окрім авто, знищено приватний будинок і майно на місці удару.

Яма від удару дрона. Фото: Нацполіція України

В інших громадах області також повідомляють про руйнування. У Сумській міській територіальній громаді пошкоджено два багатоквартирні будинки, а також приміщення автосалону. Окрім того, в Серединобудській і Ворожбянській громадах обстрілами пошкодило житлові будинки.

Вибите скло в будівлі. Фото: Нацполіція України

Після оглядів і фіксації руйнувань слідчі поліції за кожним епізодом відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Сумська область регулярно перебуває під російськими обстрілами. Окрім того, армія РФ атакує цивільних — так нещодавно росіяни скерували дрон на цивільне авто.

У середу, 4 березня, в Сумській області через обстріли та атаки загинув чоловік.