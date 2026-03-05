Відео
На Сумщині поранені троє людей через атаку дрона по автомобілю

На Сумщині поранені троє людей через атаку дрона по автомобілю

Дата публікації: 5 березня 2026 11:11
Обстріли Сумської області — під ударом 35 населених пунктів за добу
Пошкоджене авто. Фото: Поліція Сумської області

Російські війська обстріляли 35 населених пунктів Сумської області, а в Миколаївській громаді через удар ворожого дрона по автомобілю поранення дістали троє людей. Поліція повідомила, що документує наслідки атак і відкрила провадження за статтею про воєнні злочини.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ГУНП в Сумській області.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Росії по Сумщині за добу

Найсерйозніші наслідки зафіксували в Миколаївській громаді. Там ворожий безпілотник влучив по автомобілю, унаслідок чого поранення отримали троє людей: 58-річна жінка, 61-річний чоловік і 24-річний чоловік. Окрім авто, знищено приватний будинок і майно на місці удару.

Сумська область удари дронами
Яма від удару дрона. Фото: Нацполіція України

В інших громадах області також повідомляють про руйнування. У Сумській міській територіальній громаді пошкоджено два багатоквартирні будинки, а також приміщення автосалону. Окрім того, в Серединобудській і Ворожбянській громадах обстрілами пошкодило житлові будинки.

Сумська область поліція документує наслідки ударів дронів РФ
Вибите скло в будівлі. Фото: Нацполіція України

Після оглядів і фіксації руйнувань слідчі поліції за кожним епізодом відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Сумська область регулярно перебуває під російськими обстрілами. Окрім того, армія РФ атакує цивільних — так нещодавно росіяни скерували дрон на цивільне авто.

У середу, 4 березня, в Сумській області через обстріли та атаки загинув чоловік.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
