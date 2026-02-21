Через удар росіян по цивільному автомобілю на Сумщині загинули люди

Автомобіль, в який росіяни вдарили дроном. Фото: Прокуратура Сумщини

Росіяни у суботу, 21 лютого, атакували цивільний автомобіль у Сумській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинули люди, також постраждала жінка.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення прокуратури Сумщини та начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по автомобілю на Сумщині

Як зазначили в ОВА, трагедія сталася у Шосткинському районі. Росіяни атакували цивільний автомобіль безпілотником.

"Поранена 56-річна пасажирка. Вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу", — зазначив Григоров.

Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот

Крім постраждалої відомо й про двох загиблих людей. На момент удару вони також перебували в автомобілі.

"Загинув 61-річний чоловік. Ще одна пасажирка отримала несумісні з життям поранення", — зазначили у прокуратурі.

Повідомлення прокуратури про удар по цивільному авто. Фото: скриншот

Росіяни не вперше атакують цивільні автомобілі. Такі дії розцінюються як воєнний злочин окупантів. Наразі прокурори проводять досудове розслідування за цим фактом.

Удари по Сумщині

Внаслідок атак на Сумщині, що сталися в ніч проти 18 лютого, загинула жінка й постраждали шестеро людей. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та приміщення державних органів. Крім того, зруйновані освітні, культурні і спортивні заклади.

Росіяни не перестають бити по прикордонних громадах Сумської області. Раніше обстріляли 33 населені пункти у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Внаслідок ворожих обстрілів були поранені та численні руйнування.

В ефірі Ранок.LIVE голова Великописарівської громади Сумщини Людмила Бірюкова розповіла, як живуть прикордонні села в Сумській області. За її словами, в таких населених пунктах не працюють банкомати та банки, а людей залишилося зовсім мало.