Через удар росіян по цивільному автомобілю на Сумщині загинули люди

Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Сумщині — є загиблі
Росіяни у суботу, 21 лютого, атакували цивільний автомобіль у Сумській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинули люди, також постраждала жінка.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення прокуратури Сумщини та начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Наслідки удару по автомобілю на Сумщині
Як зазначили в ОВА, трагедія сталася у Шосткинському районі. Росіяни атакували цивільний автомобіль безпілотником.
"Поранена 56-річна пасажирка. Вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу", — зазначив Григоров.
Крім постраждалої відомо й про двох загиблих людей. На момент удару вони також перебували в автомобілі.
"Загинув 61-річний чоловік. Ще одна пасажирка отримала несумісні з життям поранення", — зазначили у прокуратурі.
Росіяни не вперше атакують цивільні автомобілі. Такі дії розцінюються як воєнний злочин окупантів. Наразі прокурори проводять досудове розслідування за цим фактом.
Удари по Сумщині
Внаслідок атак на Сумщині, що сталися в ніч проти 18 лютого, загинула жінка й постраждали шестеро людей. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та приміщення державних органів. Крім того, зруйновані освітні, культурні і спортивні заклади.
Росіяни не перестають бити по прикордонних громадах Сумської області. Раніше обстріляли 33 населені пункти у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах. Внаслідок ворожих обстрілів були поранені та численні руйнування.
В ефірі Ранок.LIVE голова Великописарівської громади Сумщини Людмила Бірюкова розповіла, як живуть прикордонні села в Сумській області. За її словами, в таких населених пунктах не працюють банкомати та банки, а людей залишилося зовсім мало.
