Наслідки атак на Сумщині — пошкоджені будинки й інфраструктура

На Сумщині за минулу добу одна з російських атак призвела до загибелі цивільної жінки. В Охтирському районі стався по двох приватних будинках. Загинула 68-річна мешканка, ще шестеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей віком 7 і 15 років.

Про це повідомили в поліції Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

На Сумщині є значні руйнування внаслідок російських атак

Загалом, за підрахунками правоохоронців, протягом доби російські війська здійснили 38 обстрілів по 27 населених пунктах області. Сумарно відомо про 1 загиблу людину та 19 травмованих.

У Сумській міській громаді під час атак постраждали об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі державних органів, освітні, культурні та спортивні заклади. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, офісні приміщення й транспорт. У цій громаді травмовано 8 осіб.

У Білопільській громаді двоє людей отримали травми, а серед пошкодженого майна — елементи телекомунікаційної інфраструктури, тепломережі та приватний транспорт. У Конотопській громаді руйнування зафіксували на об’єктах транспортної інфраструктури.

Лебединська громада повідомила про пошкодження виробничого підприємства, поранено двох мешканців. У Шосткинському районі травмовано одного цивільного, пошкоджено адмінбудівлі, ангарне приміщення, водонапірну башту та кілька авто. На всіх локаціях працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальні служби.

Нагадаємо, під атаками опинилась й Дніпропетровська область, відомо про руйнування.

Також у Запорізькій області є травмовані та загиблі внаслідок обстрілів.