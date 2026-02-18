Последствия атак на Сумщине — поврежденные дома и инфраструктура

Полиция документирует последствия атак. Фото: Полиция Сумской области

Полиция сообщила о последствиях очередных обстрелов Сумщины за минувшие сутки. По данным правоохранителей, войска РФ совершили 38 ударов по 27 населенным пунктам области. В результате атак погиб один человек, еще 19 гражданских получили травмы.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Нацполиции Украины.

Россия убила мирных в Сумской области

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасательные службы, которые осматривали территории, документировали разрушения и собирали материалы.

Самые тяжелые последствия зафиксировали в Ахтырском районе. Там под удар попали два частных дома. Погибла 68-летняя женщина, еще шесть человек были ранены, среди них двое детей в возрасте 7 и 15 лет.

В Сумской городской общине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры, админзданий государственных органов, учреждений образования, культуры и спорта, многоквартирных домов, офисных помещений и транспорта. Травмированы восемь человек.

В Белопольской громаде двое жителей получили ранения. Также повреждены элементы телекоммуникационной инфраструктуры, теплосети и частный транспорт.

В Конотопской громаде разрушениям подверглись объекты транспортной инфраструктуры. В Лебединской громаде повреждено производственное предприятие, ранены два человека. В Шосткинском районе травмировано одно гражданское лицо, а среди поврежденного имущества — админздания, ангарное помещение, водонапорная башня и несколько автомобилей.

Напомним, под атаками оказалась и Днепропетровская область, известно о разрушениях.

Также в Запорожской области есть травмированные и погибшие в результате обстрелов.