Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сумщина за сутки подверглась 38 атакам со стороны РФ — есть жертвы

Сумщина за сутки подверглась 38 атакам со стороны РФ — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 09:31
Последствия атак на Сумщине — поврежденные дома и инфраструктура
Полиция документирует последствия атак. Фото: Полиция Сумской области

Полиция сообщила о последствиях очередных обстрелов Сумщины за минувшие сутки. По данным правоохранителей, войска РФ совершили 38 ударов по 27 населенным пунктам области. В результате атак погиб один человек, еще 19 гражданских получили травмы.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Нацполиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Россия убила мирных в Сумской области

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасательные службы, которые осматривали территории, документировали разрушения и собирали материалы.

Самые тяжелые последствия зафиксировали в Ахтырском районе. Там под удар попали два частных дома. Погибла 68-летняя женщина, еще шесть человек были ранены, среди них двое детей в возрасте 7 и 15 лет.

В Сумской городской общине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры, админзданий государственных органов, учреждений образования, культуры и спорта, многоквартирных домов, офисных помещений и транспорта. Травмированы восемь человек.

В Белопольской громаде двое жителей получили ранения. Также повреждены элементы телекоммуникационной инфраструктуры, теплосети и частный транспорт.

В Конотопской громаде разрушениям подверглись объекты транспортной инфраструктуры. В Лебединской громаде повреждено производственное предприятие, ранены два человека. В Шосткинском районе травмировано одно гражданское лицо, а среди поврежденного имущества — админздания, ангарное помещение, водонапорная башня и несколько автомобилей.

Напомним, под атаками оказалась и Днепропетровская область, известно о разрушениях.

Также в Запорожской области есть травмированные и погибшие в результате обстрелов.

смерть полиция Сумская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации