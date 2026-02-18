Відео
Дніпропетровщину атакували дронами, артилерією та "Градом"

Дата публікації: 18 лютого 2026 08:57
Удари по громадах Дніпропетровщини — що відомо станом на ранок
Руїни будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині зафіксували російські удари по двох районах області. Для атак російські війська застосували безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град".

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від Дніпропетровської ОВА.

Дніпропетровська область опинилась під атаками Росії

У Нікопольському районі під вогнем опинилися Червоногригорівська та Покровська громади. У Червоногригорівській громаді повідомляють про пошкодження 11 приватних будинків, господарських споруд і автомобіля. Також обстріли зачепили Покровську громаду.

У Павлоградському районі, у Троїцькій громаді, внаслідок атаки понівечено приватне підприємство, житло, адміністративну будівлю, гімназію та автівки. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

На Дніпропетровщині щоденно фіксують наслідки атак

Дніпропетровська область регулярно потрапляє у зведення через обстріли прикордонних і прифронтових територій. У таких атаках російська армія комбінує різні засоби ураження. Зокрема безпілотники використовують для ударів по окремих цілях, артилерію — для системного вогню по прибережних і відкритих ділянках.

Окрім того, російську атаку безпілотниками зафіксували у Запоріжжі. Також повідомлялося, що у Миколаєві ударні дрони РФ атакували приватний сектор.

Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні артилерія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
