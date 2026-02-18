Удары по громадам Днепропетровщины — что известно по состоянию на утро

Руины дома. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, атаковав сразу два района. По информации на 7:30, во время обстрелов применялись беспилотники, артиллерия и РСЗО "Град", что привело к разрушениям в нескольких населенных пунктах.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Днепропетровской ОГА.

Днепропетровская область оказалась под атаками России

Наибольшие повреждения зафиксированы в Никопольском районе. В Червоногригоровской общине пострадали частные дома — повреждены 11 домов, а также хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Под обстрелом оказалась и Покровская община, которую также атаковали в пределах этого же направления.

Отдельно сообщается о последствиях в Павлоградском районе. В Троицкой общине в результате ударов повреждены частное предприятие, жилые здания, административное сооружение и гимназия, а также несколько автомобилей. Предварительно отмечается, что обстрелы обошлись без пострадавших среди людей.

На Днепропетровщине ежедневно фиксируют последствия атак

Обстрелы по громадам Днепропетровской области происходят практически ежедневно, особенно для районов, которые находятся близко к линии боевых действий или расположены в зоне досягаемости артиллерии и реактивных систем. Тактика россиян состоит из нанесения комбинированных ударов, когда одновременно используют БпЛА, ствольную артиллерию и РСЗО. Это позволяет врагу наносить ущерб и точечно, и по площадям, что увеличивает количество поврежденных гражданских объектов.

В таких случаях в сообщениях властей обычно приводят детали по общинам, чтобы отделить последствия для жилья, инфраструктуры, транспорта и социальных учреждений, а также оперативно зафиксировать, есть ли травмированные или погибшие.

Кроме того, российскую атаку беспилотниками зафиксировали в Запорожье. Также сообщалось, что в Николаеве ударные дроны РФ атаковали частный сектор.