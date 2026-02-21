Видео
Главная Новости дня Россияне ударили дроном по автомобилю на Сумщине — ранена женщина

Россияне ударили дроном по автомобилю на Сумщине — ранена женщина

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 18:37
Удар россиян по автомобилю в Сумской области — есть погибшие и пострадавшая
Автомобиль, в который россияне ударили дроном. Фото: Прокуратура Сумщины

В субботу, 21 февраля, российские оккупанты с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина и погибли два человека.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение прокуратуры Сумской области и начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Читайте также:

Последствия удара по автомобилю на Сумщине

Как отметили в ОВА, трагедия произошла в Шосткинском районе. Россияне атаковали гражданский автомобиль беспилотником.

"Ранена 56-летняя пассажирка. Она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь", — отметил Григоров.

Росіяни 21 лютого вдарили дроном по автомобілю на Сумщині, через що постраждала жінка та ймовірно є загиблі
Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот

Кроме пострадавшей известно и о двух погибших людях. На момент удара они также находились в автомобиле.

"Погиб 61-летний мужчина. Еще одна пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения", — отметили в прокуратуре.

Росіяни 21 лютого вдарили дроном по автомобілю на Сумщині, через що постраждала жінка та є загиблі
Сообщение прокуратуры об ударе по гражданскому авто. Фото: скриншот

Россияне не впервые атакуют гражданские автомобили. Такие действия расцениваются как военное преступление оккупантов. Сейчас прокуроры проводят досудебное расследование по данному факту.

Удары по Сумской области

В результате атак на Сумщине, произошедших в ночь на 18 февраля, погибла женщина и пострадали шесть человек. Повреждены объекты критической инфраструктуры и помещения государственных органов. Кроме того, разрушены образовательные, культурные и спортивные учреждения.

Россияне не перестают бить по приграничным громадам Сумской области. Ранее обстреляли 33 населенных пункта в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах. Вследствие вражеских обстрелов были раненые и многочисленные разрушения.

В эфире Ранок.LIVE председатель Великописаревской общины Сумщины Людмила Бирюкова рассказала, как живут приграничные села в Сумской области. По ее словам, в таких населенных пунктах не работают банкоматы и банки, а людей осталось совсем мало.

авто Сумская область обстрелы жертвы гражданские пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
