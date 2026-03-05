Обстрелы общин Сумщины — следователи и взрывотехники назвали последствия

Поврежденное авто. Фото: Полиция Сумской области

За прошедшие сутки в Сумской области под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, а больше всего пострадала Николаевская община, где дрон попал в машину с людьми. Правоохранители работали на местах прилетов вместе с взрывотехниками и фиксировали разрушения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Сумской области.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов России по Сумской области за сутки

Самые серьезные последствия зафиксировали в Николаевской общине. Там вражеский беспилотник попал по автомобилю, в результате чего ранения получили три человека: 58-летняя женщина, 61-летний мужчина и 24-летний мужчина. Кроме авто, уничтожен частный дом и имущество на месте удара.

Яма от удара дрона. Фото: Нацполиция Украины

В других общинах области также сообщают о разрушениях. В Сумской городской территориальной громаде повреждены два многоквартирных дома, а также помещение автосалона. Кроме того, в Серединобудской и Ворожбянской громадах обстрелами повреждены жилые дома.

Выбито стекло в здании. Фото: Нацполиция Украины

После осмотров и фиксации разрушений следователи полиции по каждому эпизоду открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, что касается военных преступлений.

Сумская область регулярно находится под российскими обстрелами. Кроме того, армия РФ атакует гражданских — так недавно россияне направили дрон на гражданское авто.

В среду, 4 марта, в Сумской области из-за обстрелов и атак погиб человек.