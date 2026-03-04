Масований обстріл Сумщини — окупанти вбили 48-річного чоловіка

Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Російські окупанти упродовж доби масовано атакували Сумську область. Під ударами опинилися 30 населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини

Упродовж доби зафіксовано 60 обстрілів Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів Сумської області.

Противник бив керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, FPV-дронами, РСЗВ, артилерією, мінометами та іншими видами озброєння.

Внаслідок російських ударів в Есманській громаді загинув 48-річний чоловік.

"У Сумській міській громаді поранення отримав 37-річний чоловік, знищено автомобіль, ще дві автівки пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

А у Ковпаківському районі Сум російські окупанти пошкодили віконні блоки багатоповерхівки та автомагазин. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російські обстріли України

У ніч проти 4 березня російські окупанти намагалися атакувати Дніпро ударними дронами. У місті лунали потужні вибухи.

А 3 березня противник завдав ударів по обʼєктах енергоінфраструктури у декількох областях. Внаслідок ударів були знеструмлені споживачі.

У ніч проти 3 березня загарбники атакували Україну 136 безпілотниками. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих дронів.