Головна Новини дня Росія масовано атакувала Сумщину — загинув чоловік

Росія масовано атакувала Сумщину — загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:13
Масований обстріл Сумщини — окупанти вбили 48-річного чоловіка
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Російські окупанти упродовж доби масовано атакували Сумську область. Під ударами опинилися 30 населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини

Упродовж доби зафіксовано 60 обстрілів Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів Сумської області.

Російський обстріл Сумщини
Уламки російського озброєння. Фото: Нацполіція

Противник бив керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, FPV-дронами, РСЗВ, артилерією, мінометами та іншими видами озброєння.

Внаслідок російських ударів в Есманській громаді загинув 48-річний чоловік.

Атака Росії на Сумську область
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

"У Сумській міській громаді поранення отримав 37-річний чоловік, знищено автомобіль, ще дві автівки пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

А у Ковпаківському районі Сум російські окупанти пошкодили віконні блоки багатоповерхівки та автомагазин. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російський удар по Сумах
Наслідки російського обстрілу Ковпаківського району Сум. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko
Допис Нацполіції. Фото: скриншот
Допис Кривошеєнка. Фото: скриншот

Російські обстріли України

У ніч проти 4 березня російські окупанти намагалися атакувати Дніпро ударними дронами. У місті лунали потужні вибухи.

А 3 березня противник завдав ударів по обʼєктах енергоінфраструктури у декількох областях. Внаслідок ударів були знеструмлені споживачі.

У ніч проти 3 березня загарбники атакували Україну 136 безпілотниками. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих дронів.

війна Суми Сумська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
