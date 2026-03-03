Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України

Ремонт теплових електростанцій після російських атак. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 3 березня вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у декількох регіонах. У деяких областях є знеструмлені споживачі.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в енергетиці в України 3 березня

Внаслідок російських атак є знеструмлені споживачі у:

Донецькій області;

Дніпропетровській;

Сумській;

Чернігівській.

Наразі енергетики працюють у посилено режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго просять споживачів, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом доби, особливо у пікові години — зранку та ввечері.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Енергосистема України — останні новини

У Раді заявили, що після завершення війни необхідно щонайменше пʼять років для відновлення енергосистеми України.

А гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що у квітні світло вимикатимуть менше, оскільки зʼявиться сонячна генерація.

Генпрокурор Руслан Кравченко, що цієї зими російські окупанти атакували енергетику України частіше, ніж за 2022-2024 роки.