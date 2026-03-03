Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія знову атакувала енергообʼєкти України — є знеструмлення

Росія знову атакувала енергообʼєкти України — є знеструмлення

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:35
Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України
Ремонт теплових електростанцій після російських атак. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у ніч проти 3 березня вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у декількох регіонах. У деяких областях є знеструмлені споживачі.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в енергетиці в України 3 березня

Внаслідок російських атак є знеструмлені споживачі у:

  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській;
  • Сумській;
  • Чернігівській.

Наразі енергетики працюють у посилено режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. 

"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго просять споживачів, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом доби, особливо у пікові години — зранку та ввечері. 

null
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Енергосистема України — останні новини

У Раді заявили, що після завершення війни необхідно щонайменше пʼять років для відновлення енергосистеми України.

А гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що у квітні світло вимикатимуть менше, оскільки зʼявиться сонячна генерація.

Генпрокурор Руслан Кравченко, що цієї зими російські окупанти атакували енергетику України частіше, ніж за 2022-2024 роки.

Міненерго Україна обстріли енергосистема енергетика світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації