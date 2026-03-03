Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України

Росія знову атакувала енергообʼєкти України — є знеструмлення
Російські окупанти у ніч проти 3 березня вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у декількох регіонах. У деяких областях є знеструмлені споживачі.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram, передає Новини.LIVE.
Ситуація в енергетиці в України 3 березня
Внаслідок російських атак є знеструмлені споживачі у:
- Донецькій області;
- Дніпропетровській;
- Сумській;
- Чернігівській.
Наразі енергетики працюють у посилено режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.
"У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні.
У Міненерго просять споживачів, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом доби, особливо у пікові години — зранку та ввечері.
Енергосистема України — останні новини
У Раді заявили, що після завершення війни необхідно щонайменше пʼять років для відновлення енергосистеми України.
А гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що у квітні світло вимикатимуть менше, оскільки зʼявиться сонячна генерація.
Генпрокурор Руслан Кравченко, що цієї зими російські окупанти атакували енергетику України частіше, ніж за 2022-2024 роки.
Читайте Новини.LIVE!