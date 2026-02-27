Відео
Гендиректор YASNO відповів, коли покращиться ситуація зі світлом

Гендиректор YASNO відповів, коли покращиться ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 16:27
Коли в Україні відключення світла стануть коротшими — деталі
Дівчина читає новини під час відлкючень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко відповів, коли в Україні покращиться ситуація із графіками відключень світла. За його прогнозами, вже у квітні світло вимикатимуть менше.

Про це Сергій Коваленко сказав в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Коли відключення світла стануть коротшими

Очільник YASNO зазначив, що у квітні з появою сонячної генерації графіки вимкнення світла покращаться.

Однак, за його словами, сподіватися на різке повернення до довоєнного комфорту не варто.

"Це важке питання. Я точно можу сказати, що з появою сонячної генерації додаткової, яка буде у нас, зі зменшенням споживання, коли ми виключаємо всі обігрівачі в широкому сенсі, у нас дефіцит завжди зменшується. На скільки він зменшиться, я не можу сказати точно.

Чому я кажу квітень? Тому що квітень це такий місяць, коли у нас найбільша генерація вже є, гідро працює на досить високу потужність, працює вже сонячна генерація, а наше споживання максимально низьке.

І тому я думаю, що квітень буде з точки зору наявності світла найбільш сприятливий в кожному регіоні", — пояснив гендиректор YASNO.

У відповідь на запитання ведучої, чи можливо, що графіків відключень світла взагалі не буде, Коваленко сказав:

"Може бути всяке, як погане і гарне. Я б про це зараз не говорив, тому що дуже великі пошкодження, як генерації, і, в першу чергу, мережі побиті. Тому подивимось, як буде швидко відновлюватися".

Ситуація зі світлом в Україні — які прогнози

Нещодавно президент України Володимир Зеленський поінформував про підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергосистеми на наступну зиму. Він зазначив, що 1 березня стратегію фіналізують, а після — затвердять.

Також стало відомо, що впродовж цьогорічного опалювального сезону удари РФ були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Інтенсивність атак РФ перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Крім того, ми повідомляли, що Європа допоможе Україні ремонтувати, відбудовувати та захищати енергетичну інфраструктуру напередодні наступної зими.

обстріли війна в Україні YASNO енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
