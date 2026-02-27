Видео
Главная Новости дня Гендиректор YASNO сказал, когда меньше будут отключать свет

Гендиректор YASNO сказал, когда меньше будут отключать свет

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 16:27
Стало известно, когда в Украине будут меньше отключать свет
Девушка читает новости во время отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал, когда в Украине отключения света станут короче. По его словам, ситуация со светом улучшится уже в апреле.

Об этом Сергей Коваленко сказал в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Когда отключения света станут короче

Глава YASNO отметил, что в апреле с появлением солнечной генерации графики отключения света улучшатся.

Однако, по его словам, надеяться на резкое возвращение к довоенному комфорту не стоит.

"Это трудный вопрос. Я точно могу сказать, что с появлением солнечной генерации дополнительной, которая будет у нас, с уменьшением потребления, когда мы выключаем все обогреватели в широком смысле, у нас дефицит всегда уменьшается. На сколько он уменьшится, я не могу сказать точно.

Почему я говорю апрель? Потому что апрель это такой месяц, когда у нас самая большая генерация уже есть, гидро работает на достаточно высокую мощность, работает уже солнечная генерация, а наше потребление максимально низкое.

И поэтому я думаю, что апрель будет с точки зрения наличия света наиболее благоприятный в каждом регионе", — объяснил гендиректор YASNO.

В ответ на вопрос ведущей, возможно ли, что графиков отключений света вообще не будет, Коваленко сказал:

"Может быть всякое, как плохое и хорошее. Я бы об этом сейчас не говорил, потому что очень большие повреждения, как генерации, и, в первую очередь, сети побиты. Поэтому посмотрим, как будет быстро восстанавливаться".

Ситуация со светом в Украине — какие прогнозы

Недавно президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о подготовке стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергосистемы на следующую зиму. Он отметил, что 1 марта стратегию финализируют, а после — утвердят.

Также стало известно, что в течение нынешнего отопительного сезона удары РФ были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины. Интенсивность атак РФ превышает вместе взятые предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

Кроме того, мы сообщали, что Европа поможет Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую инфраструктуру накануне следующей зимы.

обстрелы война в Украине YASNO энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
