Удар по энергетике — российские обстрелы оставили украинцев без света

Ремонт тепловых электростанций после российских атак. Фото: ДТЭК

В ночь на 3 марта российские захватчики вновь нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.

Ситуация в энергетике в Украине 3 марта

В результате российских атак есть обесточенные потребители в:

Донецкой области;

Днепропетровской;

Сумской;

Черниговской.

Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", — говорится в сообщении.

В Минэнерго просят потребителей, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение суток, особенно в пиковые часы — утром и вечером.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Энергосистема Украины — последние новости

В Раде заявили, что после завершения войны необходимо минимум пять лет для восстановления энергосистемы Украины.

А гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в апреле свет будут выключать меньше, поскольку появится солнечная генерация.

Генпрокурор Руслан Кравченко, что этой зимой российские оккупанты атаковали энергетику Украины чаще, чем за 2022-2024 годы.