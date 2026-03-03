Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Новые атаки Росси на энергетику Украины — какая ситуация со светом

Новые атаки Росси на энергетику Украины — какая ситуация со светом

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 11:35
Удар по энергетике — российские обстрелы оставили украинцев без света
Ремонт тепловых электростанций после российских атак. Фото: ДТЭК

В ночь на 3 марта российские захватчики вновь нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в энергетике в Украине 3 марта

В результате российских атак есть обесточенные потребители в:

  • Донецкой области;
  • Днепропетровской;
  • Сумской;
  • Черниговской.

Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", — говорится в сообщении.

В Минэнерго просят потребителей, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение суток, особенно в пиковые часы — утром и вечером.

null
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Энергосистема Украины — последние новости

В Раде заявили, что после завершения войны необходимо минимум пять лет для восстановления энергосистемы Украины.

А гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в апреле свет будут выключать меньше, поскольку появится солнечная генерация.

Генпрокурор Руслан Кравченко, что этой зимой российские оккупанты атаковали энергетику Украины чаще, чем за 2022-2024 годы.

Минэнерго Украина обстрелы энергосистема энергетика свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации