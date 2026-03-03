Удар по энергетике — российские обстрелы оставили украинцев без света

Новые атаки Росси на энергетику Украины — какая ситуация со светом
В ночь на 3 марта российские захватчики вновь нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.
Ситуация в энергетике в Украине 3 марта
В результате российских атак есть обесточенные потребители в:
- Донецкой области;
- Днепропетровской;
- Сумской;
- Черниговской.
Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", — говорится в сообщении.
В Минэнерго просят потребителей, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение суток, особенно в пиковые часы — утром и вечером.
Энергосистема Украины — последние новости
В Раде заявили, что после завершения войны необходимо минимум пять лет для восстановления энергосистемы Украины.
А гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в апреле свет будут выключать меньше, поскольку появится солнечная генерация.
Генпрокурор Руслан Кравченко, что этой зимой российские оккупанты атаковали энергетику Украины чаще, чем за 2022-2024 годы.
