Україна
Возобновление энергосистемы — в Раде назвали сроки восстановления

Возобновление энергосистемы — в Раде назвали сроки восстановления

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 07:30
Жупанин назвал, сколько лет нужно Украине на восстановление энергетики
Восстановление электросетей. Фото: ДТЭК

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин рассказал, что для восстановления энергосистемы Украины после войны нужно как минимум пять лет. Он также призвал бизнес готовится к худшему. 

Об этом Андрей Жупанин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в рамках круглого стола "Энергетическая устойчивость левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном".

Читайте также:

Восстановление энергосистемы Украины

Жупанин отметил, что Украине нужно минимум пять лет для восстановления энергосистемы после войны, поскольку поражения системы масштабные. По его словам, время должно быть для замены и развития новой генерации.

"Вопрос еще есть возвращение в целом в работу Запорожской атомной электростанции. Пока он без ответа и от него будет многое зависеть, поскольку если ее можно вернуть даже частично в работу, нужно понимать в каком объеме, нужно понимать сколько времени нам необходимо для того, чтобы восстановить ее к нормальной работе", — говорит он.

Кроме того, есть проблема с водозабором из-за разрушенного Каховского водохранилища.

Жупанин советует бизнесу готовиться к худшему сценарию, что период восстановления продлится пять лет.

"Поэтому нужно думать о том, как уменьшить собственную платежку на электроэнергию, думать о том, как устанавливать собственную генерацию, думать о том, как переносить графики потребления в часы, когда электроэнергия дешевая. Не надеяться, что просто каким-то там волшебным взмахом волшебной палочки у нас через три дня после завершения войны все восстановится и будем жить, как раньше. К сожалению, поражения системы очень значительные и очень серьезные", — добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что свет будут выключать меньше уже в апреле. Он объяснил это появлением солнечной генерации. В то же время надеяться на возвращение к довоенному комфорту не стоит.

А украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал восстановление энергетики и обновленной защиты энергосистемы на следующую зиму.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что этой зимой российские оккупанты атаковали энергетику Украины чаще, чем все предыдущие годы.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
