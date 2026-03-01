Жупанин назвал, сколько лет нужно Украине на восстановление энергетики

Возобновление энергосистемы — в Раде назвали сроки восстановления
Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин рассказал, что для восстановления энергосистемы Украины после войны нужно как минимум пять лет. Он также призвал бизнес готовится к худшему.
Об этом Андрей Жупанин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в рамках круглого стола "Энергетическая устойчивость левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном".
Восстановление энергосистемы Украины
Жупанин отметил, что Украине нужно минимум пять лет для восстановления энергосистемы после войны, поскольку поражения системы масштабные. По его словам, время должно быть для замены и развития новой генерации.
"Вопрос еще есть возвращение в целом в работу Запорожской атомной электростанции. Пока он без ответа и от него будет многое зависеть, поскольку если ее можно вернуть даже частично в работу, нужно понимать в каком объеме, нужно понимать сколько времени нам необходимо для того, чтобы восстановить ее к нормальной работе", — говорит он.
Кроме того, есть проблема с водозабором из-за разрушенного Каховского водохранилища.
Жупанин советует бизнесу готовиться к худшему сценарию, что период восстановления продлится пять лет.
"Поэтому нужно думать о том, как уменьшить собственную платежку на электроэнергию, думать о том, как устанавливать собственную генерацию, думать о том, как переносить графики потребления в часы, когда электроэнергия дешевая. Не надеяться, что просто каким-то там волшебным взмахом волшебной палочки у нас через три дня после завершения войны все восстановится и будем жить, как раньше. К сожалению, поражения системы очень значительные и очень серьезные", — добавил он.
Ситуация в энергосистеме Украины
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что свет будут выключать меньше уже в апреле. Он объяснил это появлением солнечной генерации. В то же время надеяться на возвращение к довоенному комфорту не стоит.
А украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал восстановление энергетики и обновленной защиты энергосистемы на следующую зиму.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что этой зимой российские оккупанты атаковали энергетику Украины чаще, чем все предыдущие годы.
Читайте Новини.LIVE!