Відновлення енергосистеми України після війни — скільки потрібно часу

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин розповів, скільки потрібно часу для відновлення енергосистеми України після завершення війни. За його словами, йдеться про щонайменше пʼять років.

Про це Андрій Жупанин сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у межах круглого столу "Енергетична стійкість лівого берега Києва: виклики та рішення перед наступним опалювальним сезоном".

Відновлення енергосистеми України

Жупанин зауважив, що Україні потрібно щонайменше пʼять років для відновлення енергосистеми після війни, оскільки ураження системи масштабні. За його словами, час має бути для заміни та розбудови нової генерації.

"Питання ще є повернення загалом в роботу Запорізької атомної електростанції. Поки воно без відповіді і від нього буде багато чого залежати, оскільки якщо її можна вернути навіть частково в роботу, потрібно розуміти в якому обʼємі, потрібно розуміти скільки часу нам необхідно для того, щоб відновити її до нормальної роботи", — каже він.

Крім того, є проблема з водозабором через зруйноване Каховське водосховище.

Жупанин радить бізнесу готуватися до гіршого сценарію, що період відновлення триватиме пʼять років.

"Тому потрібно думати про те, як зменшити власну платіжку на електроенергію, думати про те, як встановлювати власну генерацію, думати про те, як переносити графіки споживання в години, коли електроенергія дешева. Не сподіватися, що просто якимось там чарівним помахом чарівної палички в нас через три дні після завершення війни все відновиться і будемо жити, як раніше. На жаль, ураження системи дуже значні і дуже серйозні", — додав він.

Ситуація в енергосистемі України

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що світло вимикатимуть менше вже у квітні. Він пояснив це появою сонячної генерації. Водночас сподіватися на повернення до довоєнного комфорту не варто.

А український лідер Володимир Зеленський анонсував відновлення енергетики та оновленого захисту енергосистеми на наступну зиму.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що цієї зими російські окупанти атакували енергетику України частіше, ніж усі попередні роки.