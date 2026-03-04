Вибух у Дніпрі 4 березня через дрони

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 4 березня. Ворог намагається атакувати місто ударними безпілотниками.

Про це повідомляє "Суспільне Новини".

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 4 березня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного", — йдеться у повідомленні о 04:27.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півночі в напрямку Дніпра летять безпілотні літальні апарати.

