Вибух у Дніпрі 4 березня через дрони

У Дніпрі пролунали вибухи — що сталося
Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 04:37
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео
Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 4 березня. Ворог намагається атакувати місто ударними безпілотниками.
Про це повідомляє "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 4 березня
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного", — йдеться у повідомленні о 04:27.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півночі в напрямку Дніпра летять безпілотні літальні апарати.
Новина доповнюється...
