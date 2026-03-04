Відео
Головна Новини дня У Дніпрі пролунали вибухи — що сталося

У Дніпрі пролунали вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 04:37
Вибух у Дніпрі 4 березня через дрони
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 4 березня. Ворог намагається атакувати місто ударними безпілотниками.

Про це повідомляє "Суспільне Новини".

Читайте також:

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 4 березня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного", — йдеться у повідомленні о 04:27.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півночі в напрямку Дніпра летять безпілотні літальні апарати.

Новина доповнюється...

вибух Дніпро обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
