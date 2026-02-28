Обстріл Дніпра 28 лютого - у місті сталася пожежа

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Росіяни під ранок суботи, 28 лютого, атакували дронами місто дронами. Внаслідок ворогом обстрілу у місті сталася пожежа.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ на Дніпро 28 лютого

"Ворог атакував Дніпро. В одному з районів міста сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні о 05:43.

За даними місцевих ЗМІ, серія вибухів пролунала у Дніпрі приблизно за 20 хвилин до інформації про наслідки.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на місто летять ворожі ударні безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, що кілька годин тому у Дніпрі теж лунали вибухи. Тоді окупанти також намагалися атакувати місто дронами.

Також ми інформували, що зранку 27 лютого ворог атакував дронами Харків. За словами мера міста, безпілотник влучив по території одного з навчальних закладів.