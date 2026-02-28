Видео
Україна
Россияне ударили дронами по Днепру — в городе пожар

Россияне ударили дронами по Днепру — в городе пожар

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 05:51
Обстрел Днепра 28 февраля - в городе произошел пожар
Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Россияне под утро субботы, 28 февраля, атаковали дронами город дронами. В результате врага обстрела в городе произошел пожар. 

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ на Днепр 28 февраля

"Враг атаковал Днепр. В одном из районов города произошел пожар. Предварительно никто не пострадал", — говорится в сообщении в 05:43.

По данным местных СМИ, серия взрывов прогремела в Днепре примерно за 20 минут до информации о последствиях.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на город летят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что несколько часов назад в Днепре тоже раздавались взрывы. Тогда оккупанты также пытались атаковать город дронами.

Также мы информировали, что с утра 27 февраля враг атаковал дронами Харьков. По словам мэра города, беспилотник попал по территории одного из учебных заведений.

пожар Днепр обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
