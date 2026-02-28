Вибухи у Дніпрі 28 лютого через атаку дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали вибухи прямо зараз, в ніч проти 28 лютого. Перед цим в напрямку міста летіли ворожі безпілотники.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів в Дніпрі 28 лютого

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні о 02:06.

Перед цим військові попередили, що з півдня в напрямку Дніпра та населеного пункту Авіаторське летять дрони. Зокрема, ударні та розвідувальні.

