Україна
Головна Новини дня У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 02:12
Вибухи у Дніпрі 28 лютого через атаку дронів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали вибухи прямо зараз, в ніч проти 28 лютого. Перед цим в напрямку міста летіли ворожі безпілотники.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів в Дніпрі 28 лютого

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні о 02:06.

Перед цим військові попередили, що з півдня в напрямку Дніпра та населеного пункту Авіаторське летять дрони. Зокрема, ударні та розвідувальні.

Новина доповнюється...

вибух Дніпро обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
