Дипломатичні рейси — Перцовський розповів, як Укрзалізниця приймає лідерів ЄС

В Укрзалізниці пояснили, як здійснюють дипломатичні рейси
Очільник правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів, як здійснюються дипломатичні рейси. Зокрема, на четверту річницю великої війни до України потягами прибули європейські лідери.
Про це Олександр Перцовський повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, яку до річниці вторгнення організував Фонд Віктора Пінчука.
Дипломатичні рейси "Укрзалізницею"
"Це велика честь, велика відповідальність. Для нас це вже така стандартна процедура, але ми ніколи не підходимо до цього легко. Все відтестовується, знаємо маршруту", — зазначив Перцовський.
За його словами, для "Укрзалізниці" важливо мінімізувати вплив на решту пасажирів, оскільки попри прибуття міжнародних делегацій, щодня курсують потяги.
"Ми намагалися кожен з цих дипломатичних поїздів так встромити в розклад, щоб мінімальні були затримки і на кордоні для наших пасажирів. Але справляємося, всі прибули, всі щасливі", — каже очільник правління "Укрзалізниці".
Під час візиту іноземних делегацій до України в річницю повномасштабного вторгнення для них організували особливий символічний акцент. У співпраці з PinchukArtCentre на залізничному вокзалі представили інсталяцію Лесі Хоменко "Бій в окопі" — масштабне 30-метрове полотно, виконане у формі траншеї та доповнене відеокадрами з передової.
Четверта річниця великої війни
Очільник Євроради Антоніу Кошта в річницю повномасштабної війни наголосив, що майбутнє пишеться в Києві, а не в Москві.
А генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, як робив це з самого початку великої війни.
Крім того, 24 лютого український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом із європейськими лідерами вшанували памʼять загиблих захисників та захисниць.
