Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Укрзалізниці пояснили, як здійснюють дипломатичні рейси

В Укрзалізниці пояснили, як здійснюють дипломатичні рейси

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 18:49
Дипломатичні рейси — Перцовський розповів, як Укрзалізниця приймає лідерів ЄС
Візит Урсули фон дер Ляєн до України. Фото: "Укрзалізниця"

Очільник правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів, як здійснюються дипломатичні рейси. Зокрема, на четверту річницю великої війни до України потягами прибули європейські лідери.

Про це Олександр Перцовський повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, яку до річниці вторгнення організував Фонд Віктора Пінчука.

Реклама
Читайте також:

Дипломатичні рейси "Укрзалізницею"

"Це велика честь, велика відповідальність. Для нас це вже така стандартна процедура, але ми ніколи не підходимо до цього легко. Все відтестовується, знаємо маршруту", — зазначив Перцовський.

За його словами, для "Укрзалізниці" важливо мінімізувати вплив на решту пасажирів, оскільки попри прибуття міжнародних делегацій, щодня курсують потяги.

"Ми намагалися кожен з цих дипломатичних поїздів так встромити в розклад, щоб мінімальні були затримки і на кордоні для наших пасажирів. Але справляємося, всі прибули, всі щасливі", — каже очільник правління "Укрзалізниці".

Під час візиту іноземних делегацій до України в річницю повномасштабного вторгнення для них організували особливий символічний акцент. У співпраці з PinchukArtCentre на залізничному вокзалі представили інсталяцію Лесі Хоменко "Бій в окопі" — масштабне 30-метрове полотно, виконане у формі траншеї та доповнене відеокадрами з передової.

Четверта річниця великої війни

Очільник Євроради Антоніу Кошта в річницю повномасштабної війни наголосив, що майбутнє пишеться в Києві, а не в Москві.

А генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, як робив це з самого початку великої війни.

Крім того, 24 лютого український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом із європейськими лідерами вшанували памʼять загиблих захисників та захисниць.

поїздки Укрзалізниця Україна поїзди дипломатія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації