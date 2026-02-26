Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дипломатические рейсы — как их подготавливает Укрзализныця

Дипломатические рейсы — как их подготавливает Укрзализныця

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 18:49
Как Укрзализныця обеспечила дипломатические рейсы к годовщине вторжения
Визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Фото: "Укрзализныця"

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский поделился, как компания подготавливает дипломатические рейсы. По его словам, это большая ответственность.

Об этом Александр Перцовский сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, которую к годовщине вторжения организовал Фонд Виктора Пинчука.

Реклама
Читайте также:

Дипломатические рейсы "Укрзализныцей"

"Это большая честь, большая ответственность. Для нас это уже такая стандартная процедура, но мы никогда не подходим к этому легко. Все тестируется, знаем маршрута", — отметил Перцовский.

По его словам, для "Укрзализныци" важно минимизировать влияние на остальных пассажиров, поскольку несмотря на прибытие международных делегаций, ежедневно курсируют поезда.

"Мы пытались каждый из этих дипломатических поездов так встроить в расписание, чтобы минимальные были задержки и на границе для наших пассажиров. Но справляемся, все прибыли, все счастливы", — говорит глава правления "Укрзализныци".

Во время визита иностранных делегаций в Украину в годовщину полномасштабного вторжения для них организовали особый символический акцент. В сотрудничестве с PinchukArtCentre на железнодорожном вокзале представили инсталляцию Леси Хоменко "Бой в окопе" — масштабное 30-метровое полотно, выполненное в форме траншеи и дополненное видеокадрами с передовой.

Четвертая годовщина большой войны

Глава Евросовета Антониу Кошта в годовщину полномасштабной войны подчеркнул, что будущее пишется в Киеве, а не в Москве.

А генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать Украину, как делал это с самого начала большой войны.

Кроме того, 24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими лидерами почтили память погибших защитников и защитниц.

поездки Укрзализныця Украина поезда дипломатия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации