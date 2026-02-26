Как Укрзализныця обеспечила дипломатические рейсы к годовщине вторжения

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Фото: "Укрзализныця"

Глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский поделился, как компания подготавливает дипломатические рейсы. По его словам, это большая ответственность.

Об этом Александр Перцовский сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, которую к годовщине вторжения организовал Фонд Виктора Пинчука.

Дипломатические рейсы "Укрзализныцей"

"Это большая честь, большая ответственность. Для нас это уже такая стандартная процедура, но мы никогда не подходим к этому легко. Все тестируется, знаем маршрута", — отметил Перцовский.

По его словам, для "Укрзализныци" важно минимизировать влияние на остальных пассажиров, поскольку несмотря на прибытие международных делегаций, ежедневно курсируют поезда.

"Мы пытались каждый из этих дипломатических поездов так встроить в расписание, чтобы минимальные были задержки и на границе для наших пассажиров. Но справляемся, все прибыли, все счастливы", — говорит глава правления "Укрзализныци".

Во время визита иностранных делегаций в Украину в годовщину полномасштабного вторжения для них организовали особый символический акцент. В сотрудничестве с PinchukArtCentre на железнодорожном вокзале представили инсталляцию Леси Хоменко "Бой в окопе" — масштабное 30-метровое полотно, выполненное в форме траншеи и дополненное видеокадрами с передовой.

Четвертая годовщина большой войны

Глава Евросовета Антониу Кошта в годовщину полномасштабной войны подчеркнул, что будущее пишется в Киеве, а не в Москве.

А генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать Украину, как делал это с самого начала большой войны.

Кроме того, 24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими лидерами почтили память погибших защитников и защитниц.