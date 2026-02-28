Взрывы в Днепре 28 февраля из-за атаки дронов

В Днепре прогремели взрывы
Дата публикации 28 февраля 2026 02:12
Взрывы в Днепре прогремели взрывы прямо сейчас, в ночь на 28 февраля. Перед этим в направлении города летели вражеские беспилотники.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Днепре 28 февраля
"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в 02:06.
Перед этим военные предупредили, что с юга в направлении Днепра и населенного пункта Авиаторское летят дроны. В частности, ударные и разведывательные.
Новость дополняется...
