Взрывы в Днепре 28 февраля из-за атаки дронов

Взрывы в Днепре прогремели взрывы прямо сейчас, в ночь на 28 февраля. Перед этим в направлении города летели вражеские беспилотники.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Днепре 28 февраля

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в 02:06.

Перед этим военные предупредили, что с юга в направлении Днепра и населенного пункта Авиаторское летят дроны. В частности, ударные и разведывательные.

