Взрыв в Днепре 4 марта из-за дронов

В Днепре прогремели взрывы — что произошло
Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 4 марта. Враг пытается атаковать город ударными беспилотниками.
Об этом сообщает "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Днепре в ночь на 4 марта
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении в 04:27.
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что с севера в направлении Днепра летят беспилотные летательные аппараты.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:37 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, недавно мы писали, что россияне атаковали дронами Днепр в ночь на 28 февраля. В результате обстрела в городе произошел пожар.
Также мы информировали, что под утро 3 марта россияне атаковали дронами Харьков. В результате вражеского обстрела в домах и нескольких авто возникли пожары.
