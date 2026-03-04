Взрыв в Днепре 4 марта из-за дронов

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 4 марта. Враг пытается атаковать город ударными беспилотниками.

Об этом сообщает "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 4 марта

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении в 04:27.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что с севера в направлении Днепра летят беспилотные летательные аппараты.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:37 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, недавно мы писали, что россияне атаковали дронами Днепр в ночь на 28 февраля. В результате обстрела в городе произошел пожар.

Также мы информировали, что под утро 3 марта россияне атаковали дронами Харьков. В результате вражеского обстрела в домах и нескольких авто возникли пожары.