Россия массировано атакувала Сумщину — зафиксировано 60 обстрелов

Последствия российского обстрела Сумщины. Фото: Нацполиция

В течение суток российские оккупанты атаковали 30 населенных пунктов Сумскую область. Захватчики убили 48-летного мужчину.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Сумщины

В течение суток зафиксировано 60 обстрелов Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов Сумской области.

Обломки российского вооружения. Фото: Нацполиция

Противник бил управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками, FPV-дронами, РСЗО, артиллерией, минометами и другими видами вооружения.

В результате российских ударов в Эсманской громаде погиб 48-летний мужчина.

Последствия российского обстрела Сумщины. Фото: Нацполиция

"В Сумской городской громаде ранения получил 37-летний мужчина, уничтожен автомобиль, еще две машины повреждены", — говорится в сообщении.

А в Ковпаковском районе Сум российские оккупанты повредили оконные блоки многоэтажки и автомагазин. По предварительной информации, люди не пострадали.

Последствия российского обстрела Ковпаковского района Сум. Фото: t.me/serhii_kryvosheienko

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Пост Кривошеенко. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины

В ночь на 4 марта российские оккупанты пытались атаковать Днепр ударными дронами. В городе раздавались мощные взрывы.

А 3 марта противник нанес удары по объектам энергоинфраструктуры в нескольких областях. В результате ударов были обесточены потребители.

В ночь на 3 марта захватчики атаковали Украину 136 беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых дронов.