Россия массировано атакувала Сумщину — зафиксировано 60 обстрелов

Россия 60 раз обстреляла Сумскую область — погиб мужчина
В течение суток российские оккупанты атаковали 30 населенных пунктов Сумскую область. Захватчики убили 48-летного мужчину.
Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Сумщины
В течение суток зафиксировано 60 обстрелов Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов Сумской области.
Противник бил управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками, FPV-дронами, РСЗО, артиллерией, минометами и другими видами вооружения.
В результате российских ударов в Эсманской громаде погиб 48-летний мужчина.
"В Сумской городской громаде ранения получил 37-летний мужчина, уничтожен автомобиль, еще две машины повреждены", — говорится в сообщении.
А в Ковпаковском районе Сум российские оккупанты повредили оконные блоки многоэтажки и автомагазин. По предварительной информации, люди не пострадали.
Российские обстрелы Украины
В ночь на 4 марта российские оккупанты пытались атаковать Днепр ударными дронами. В городе раздавались мощные взрывы.
А 3 марта противник нанес удары по объектам энергоинфраструктуры в нескольких областях. В результате ударов были обесточены потребители.
В ночь на 3 марта захватчики атаковали Украину 136 беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых дронов.
