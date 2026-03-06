Видео
Россияне сняли пропаганду с похищенными жителями Сумщины

Россияне сняли пропаганду с похищенными жителями Сумщины

Дата публикации 6 марта 2026 12:45
В Сумской области из села Сопич россияне похитили 19 жителей
Российские военнослужащие. Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров

Российские войска сняли пропагандистский сюжет с жителями села Сопич из Сумской области, которых они силой вывезли оттуда. Известно, что связь пропала с 19 жителями села. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Читайте также:

Россияне похитили украинцев в Сумской области и использовали для пропаганды

По имеющейся информации, эти люди ранее отказались покидать село после объявления эвакуации и подписали соответствующие заявления. После того как их вывезли, связь с ними исчезла.

null
Заявление Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

"Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное — обеспечить их скорейшее возвращение домой", — заявил Лубинец.

Отдельно журналисты "Кордон.Медиа" заявили, что похищенных жителей заметили в эфире российского канала "Вести", где пропагандисты выпустили отдельный сюжет.

null
Сообщение журналистов о жителях Сумщины. Фото: скриншот

"Всего в Сопиче в последние годы было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из приграничного села. А 19-теро, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации.
А в Сопиче, как и в соседних селах этой же общины Комаровке, Бобылевке, Харьковке, Сидоровке враг не оставлял попытки инфильтроваться еще с декабря прошлого года.Но если во всех других селах люди уже давно не жили, то в Сопиче — оставались гражданские", — отметили журналисты.

Это не первый подобный случай на Сумщине. В декабре 2025 года россияне похитили 50 жителей села Грабовское, которое также расположено в приграничной зоне области. Тогда глава МИД Украины Андрей Сибига обратился с призывом вернуть граждан домой.

Кроме того, российская армия регулярно обстреливает Сумскую область — в четверг, 5 марта, пострадало несколько человек.

