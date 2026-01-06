Навіщо Росія проводить евакуацію українців із окупованих територій

Володимир Біцак. Фото: RegioNews

Незаконно вивезених із Сумщини людей утримують у Бєлгородській області. Тривають складні перемовини щодо їх повернення.

Про це заявив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак в ефірі Ранок.LIVE.

"Це (викрадення людей — ред.) зробив "російський ХАМАС (ісламістська терористична організація — ред.)" — терористична організація. Я вважаю, що це (викрадення людей — ред.) є психологічним тиском під час перемовин", — зазначив він.

Біцак нагадав, що дані з іменами та прізвищами людей, яких викрали, російська омбудсманка Тетяна Москалькова вже передала українському Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитрові Лубінцю.

"Де вони знаходяться (викрадені люди — ред.)? Це Бєлгородська область. Тривають склажні перемовини. Якщо людей викрали, то просто так їх можуть і не віддати. Це якийсь важіль для тиску на переговорний процес", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що із Сумщини окупанти вивезли на територію РФ близько 50 місцевих мешканців.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов пояснив, як росіянам вдалося це зробити.

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед цивільних із села Грабовське, яких утримує РФ, є діти.

Також ми писали, чому більшість людей, яких утримувала РФ, не мають статусу полонених.