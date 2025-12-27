Лубінець розповів про вивезених жителів окупованого села Грабовського на Сумщині

Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про громадян, яких Росія вивезла із села Грабовське на Сумщині. Окупанти надали список людей.

Про це Лубінець розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Окуповане село

Дмитро Лубінець повідомив, що РФ передала йому фотографії та відео спілкування з жителями села Грабовське Сумської області про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, та умовами проживання. Раніше Президент України Володимир Зеленський припустив, що серед вивезених жителів Грабовського є діти, але дітей серед них немає.

"Зараз вони перебувають водному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової, щоб їх фізично повернули на територію України", — зазначив Лубінець.

За словами Лубінця, зараз йдуть переговори про повернення цих людей в Україну. Він впевнений, що для повернення цих людей РФ виставить Україні якісь умови.

