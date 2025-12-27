Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець розповів про долю вивезених жителів окупованого села

Лубінець розповів про долю вивезених жителів окупованого села

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 07:43
Лубінець розповів про вивезених жителів окупованого села Грабовського на Сумщині
Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про громадян, яких Росія вивезла із села Грабовське на Сумщині. Окупанти надали список людей. 

Про це Лубінець розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Реклама
Читайте також:

Окуповане село

Дмитро Лубінець повідомив, що РФ передала йому фотографії та відео спілкування з жителями села Грабовське Сумської області про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, та умовами проживання. Раніше Президент України Володимир Зеленський припустив, що серед вивезених жителів Грабовського є діти, але дітей серед них немає.  

"Зараз вони перебувають водному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової, щоб їх фізично повернули на територію України", — зазначив Лубінець.

За словами Лубінця, зараз йдуть переговори про повернення цих людей в Україну. Він впевнений, що для повернення цих людей РФ виставить Україні якісь умови. 

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Луганщиниі зграї диких собак кидаються на людей. 

Раніше ми також інформували, що ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Ставків і Новоселівки на Донеччині

Володимир Зеленський Сумська область окупанти деокупація України Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації