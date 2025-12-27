Лубинец рассказал о вывезенных жителях оккупированного села Грабовского на Сумщине

Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о гражданах, которых Россия вывезла из села Грабовское в Сумской области. Оккупанты предоставили список людей.

Об этом Лубинец рассказал в интервью Радио Свобода.

Оккупированное село

Дмитрий Лубинец сообщил, что РФ передала ему фотографии и видео общения с жителями села Грабовское Сумской области о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, и условиями проживания. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что среди вывезенных жителей Грабовского есть дети, но детей среди них нет.

"Сейчас они находятся водном из прифронтовых регионов Российской Федерации. Они в роли гражданских граждан. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений. Я срочно обратился к Москальковой, чтобы их физически вернули на территорию Украины", — отметил Лубинец.

По словам Лубинца, сейчас идут переговоры о возвращении этих людей в Украину. Он уверен, что для возвращения этих людей РФ выставит Украине какие-то условия.

