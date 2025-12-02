На окупованій Луганщині зграї диких собак нападають на людей

Собаки. Фото: Pexels

На тимчасово окупованій території Луганської області зграї диких собак кидаються на людей. Місцеві місяцями пишуть скарги, однак безрезультатно.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram.

Зграї собак на окупованій Луганщині

ЦНС опублікувало фото чергового постраждалого у місті Антрацит.

Постраждалий внаслідок укусу собаки. Фото: Центр національного спротиву

У медичній довідці вказано про укуси собак, однак нічого іншого окупаційна медицина сказати не може.

Медична довідка. Фото: Центр національного спротиву

Місцеві постійно пишуть скарги, постійно проходячи один і той же сценарій: муніципалітет, "адміністрація міста", "республіканські структури", Мінсільгосп. Окупаційна влада зазначає, що це не їхня компетенція, тому ніхто ні за що не відповідає.

Відповідь "Министерства здравоохранения ЛНР". Фото: скриншот

"Проблему роблять ще гіршою самі російські волонтери, які регулярно привозять на фронт нових собак для "підняття духу бійців". Частина цих тварин потім опиняється в містах — агресивні, голодні, здичавілі. Саме вони формують нові зграї, які нападають на цивільних", — зазначають джерела ЦНС.

