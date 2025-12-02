На окупованій Луганщині зграї диких собак нападають на людей

На окупованій Луганщині собаки масово кусають людей — що відомо
На тимчасово окупованій території Луганської області зграї диких собак кидаються на людей. Місцеві місяцями пишуть скарги, однак безрезультатно.
Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram.
Зграї собак на окупованій Луганщині
ЦНС опублікувало фото чергового постраждалого у місті Антрацит.
У медичній довідці вказано про укуси собак, однак нічого іншого окупаційна медицина сказати не може.
Місцеві постійно пишуть скарги, постійно проходячи один і той же сценарій: муніципалітет, "адміністрація міста", "республіканські структури", Мінсільгосп. Окупаційна влада зазначає, що це не їхня компетенція, тому ніхто ні за що не відповідає.
"Проблему роблять ще гіршою самі російські волонтери, які регулярно привозять на фронт нових собак для "підняття духу бійців". Частина цих тварин потім опиняється в містах — агресивні, голодні, здичавілі. Саме вони формують нові зграї, які нападають на цивільних", — зазначають джерела ЦНС.
Нагадаємо, російський уряд погодив найбільше підвищення тарифів на комунальні послуги у наступному році.
Крім того, ФСБ РФ готується отримати прямий доступ до кредитних історій громадян без необхідності звернення до суду.
Читайте Новини.LIVE!