Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На окупованій Луганщині собаки масово кусають людей — що відомо

На окупованій Луганщині собаки масово кусають людей — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 07:58
На окупованій Луганщині зграї диких собак нападають на людей
Собаки. Фото: Pexels

На тимчасово окупованій території Луганської області зграї диких собак кидаються на людей. Місцеві місяцями пишуть скарги, однак безрезультатно.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зграї собак на окупованій Луганщині

ЦНС опублікувало фото чергового постраждалого у місті Антрацит.

Собаки нападають на людей на ТОТ Луганщини
Постраждалий внаслідок укусу собаки. Фото: Центр національного спротиву

У медичній довідці вказано про укуси собак, однак нічого іншого окупаційна медицина сказати не може.

Зграї собак нападають на людей на ТОТ Луганщини
Медична довідка. Фото: Центр національного спротиву

Місцеві постійно пишуть скарги, постійно проходячи один і той же сценарій: муніципалітет, "адміністрація міста", "республіканські структури", Мінсільгосп. Окупаційна влада зазначає, що це не їхня компетенція, тому ніхто ні за що не відповідає.

null
Відповідь "Министерства здравоохранения ЛНР". Фото: скриншот

"Проблему роблять ще гіршою самі російські волонтери, які регулярно привозять на фронт нових собак для "підняття духу бійців". Частина цих тварин потім опиняється в містах — агресивні, голодні, здичавілі. Саме вони формують нові зграї, які нападають на цивільних", — зазначають джерела ЦНС.

Нагадаємо, російський уряд погодив найбільше підвищення тарифів на комунальні послуги у наступному році.

Крім того, ФСБ РФ готується отримати прямий доступ до кредитних історій громадян без необхідності звернення до суду

тварини Луганська область собака окупація укус
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації