На оккупированной Луганщине стаи диких собак нападают на людей

На оккупированной Луганщине собаки массово кусают людей — детали
На временно оккупированной территории Луганской области стаи диких собак бросаются на людей. Местные месяцами пишут жалобы, однако безрезультатно.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.
Стаи собак на оккупированной Луганщине
ЦНС опубликовало фото очередного пострадавшего в городе Антрацит.
В медицинской справке указано об укусах собак, однако ничего другого оккупационная медицина сказать не может.
Местные постоянно пишут жалобы, постоянно проходя один и тот же сценарий: муниципалитет, "администрация города", "республиканские структуры", Минсельхоз. Оккупационные власти отмечают, что это не их компетенция, поэтому никто ни за что не отвечает.
"Проблему делают еще хуже сами российские волонтеры, которые регулярно привозят на фронт новых собак для "поднятия духа бойцов". Часть этих животных потом оказывается в городах — агрессивные, голодные, одичавшие. Именно они формируют новые стаи, которые нападают на гражданских", — отмечают источники ЦНС.
