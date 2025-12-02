Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На оккупированной Луганщине собаки массово кусают людей — детали

На оккупированной Луганщине собаки массово кусают людей — детали

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 07:58
На оккупированной Луганщине стаи диких собак нападают на людей
Собаки. Фото: Pexels

На временно оккупированной территории Луганской области стаи диких собак бросаются на людей. Местные месяцами пишут жалобы, однако безрезультатно.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Стаи собак на оккупированной Луганщине

ЦНС опубликовало фото очередного пострадавшего в городе Антрацит.

Собаки нападають на людей на ТОТ Луганщини
Пострадавший в результате укуса собаки. Фото: Центр национального сопротивления

В медицинской справке указано об укусах собак, однако ничего другого оккупационная медицина сказать не может.

Зграї собак нападають на людей на ТОТ Луганщини
Медицинская справка. Фото: Центр национального сопротивления

Местные постоянно пишут жалобы, постоянно проходя один и тот же сценарий: муниципалитет, "администрация города", "республиканские структуры", Минсельхоз. Оккупационные власти отмечают, что это не их компетенция, поэтому никто ни за что не отвечает.

null
Ответ "Министерства здравоохранения ЛНР". Фото: скриншот

"Проблему делают еще хуже сами российские волонтеры, которые регулярно привозят на фронт новых собак для "поднятия духа бойцов". Часть этих животных потом оказывается в городах — агрессивные, голодные, одичавшие. Именно они формируют новые стаи, которые нападают на гражданских", — отмечают источники ЦНС.

Напомним, российское правительство согласовало самое большое повышение тарифов на коммунальные услуги в следующем году.

Кроме того, ФСБ РФ готовится получить прямой доступ к кредитным историям граждан без необходимости обращения в суд.

животные Луганская область собака оккупация укус
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации