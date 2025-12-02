Собаки. Фото: Pexels

На временно оккупированной территории Луганской области стаи диких собак бросаются на людей. Местные месяцами пишут жалобы, однако безрезультатно.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

Стаи собак на оккупированной Луганщине

ЦНС опубликовало фото очередного пострадавшего в городе Антрацит.

Пострадавший в результате укуса собаки. Фото: Центр национального сопротивления

В медицинской справке указано об укусах собак, однако ничего другого оккупационная медицина сказать не может.

Медицинская справка. Фото: Центр национального сопротивления

Местные постоянно пишут жалобы, постоянно проходя один и тот же сценарий: муниципалитет, "администрация города", "республиканские структуры", Минсельхоз. Оккупационные власти отмечают, что это не их компетенция, поэтому никто ни за что не отвечает.

Ответ "Министерства здравоохранения ЛНР". Фото: скриншот

"Проблему делают еще хуже сами российские волонтеры, которые регулярно привозят на фронт новых собак для "поднятия духа бойцов". Часть этих животных потом оказывается в городах — агрессивные, голодные, одичавшие. Именно они формируют новые стаи, которые нападают на гражданских", — отмечают источники ЦНС.

